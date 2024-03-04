İnstagram'da anket nasıl yapılır? Instagram'da ankete oy verenler ve sonuçlar nasıl görülür?

İnstagram'da anket nasıl yapılır? Instagram'da ankete oy verenler ve sonuçlar nasıl görülür?

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Instagram hikayeleri, kullanıcıların günlük yaşamlarından anlık kesitleri paylaşabildikleri, 24 saat sonra otomatik olarak kaybolan gönderilerdir. Hikayelerdeki anket özelliği ise, kullanıcıların takipçilerinin görüşlerini alabilecekleri interaktif bir araçtır. Bir anket oluşturmak ve sonuçları görüntülemek, Instagram kullanıcılarına takipçileriyle etkileşimde bulunma ve onların fikirlerini öğrenme fırsatı sunar. Bu yazımızda integramda anket nasıl yapılır, instagramda ankete oy verenler ve sonuçları nasıl görülür detaylı olarak ele alacağız.

Instagramda Anket Nasıl Yapılır?

Instagramda anket yapmak, takipçilerinizle etkileşimi artırmanın ve onların fikirlerini, tercihlerini hızlı bir şekilde öğrenmenin etkili bir yoludur. Anketler, Instagram “Hikayeler” özelliği aracılığıyla kolayca oluşturulabilir ve kullanıcıların anlık geri bildirim almasını sağlar. İşte Instagramda anket yapma süreci:

Instagram Hikayesi Oluşturma: Instagram uygulamasını açın ve ana sayfanın sol üst köşesindeki kamera simgesine veya profil fotoğrafınızın sol alt köşesinde yer alan Hikaye ekle (+) simgesine dokunun. Bu, hikaye oluşturma arayüzünü açacaktır.

Fotoğraf veya Video Seçme: Hikaye için bir arka plan olarak kullanmak üzere cihazınızın galerisinden bir fotoğraf veya video seçebilir veya doğrudan uygulama üzerinden yeni bir fotoğraf/video çekebilirsiniz.

Anket Sticker'ını Ekleme: Ekranın üst kısmında yer alan çıkartma (sticker) simgesine dokunun. Açılan menüden "Anket" seçeneğini bulup seçin. Bu, hikayenize bir anket sticker'ı eklemenizi sağlar.

Anket Sorusu ve Seçenekleri Yazma: Anket sticker'ına dokunduktan sonra, anketiniz için bir soru yazın ve varsayılan "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini, sorunuza uygun seçeneklerle özelleştirin. Örneğin, "Bu kitabı okudunuz mu?" sorusu için "Evet" ve "Hayır" yerine "Okudum" ve "Okumadım" yazabilirsiniz.

Anketinizi Özelleştirme: Anket sticker'ını hikayenizde istediğiniz yere sürükleyebilir ve boyutunu ayarlayabilirsiniz. Böylece anketinizin hikayenizde nasıl görüneceğini tam olarak kontrol edebilirsiniz.

Hikayeyi Paylaşma: Anketiniz hazır olduğunda, ekranın altındaki "Hikayeni Paylaş" seçeneğine dokunarak hikayenizi ve içindeki anketi takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

İnstagramda Ankete Oy Verenleri Nasıl Görürüz? Instagramda ankete oy verenler ve sonuçlar nasıl görülür sorusu instagram kullananların son zamanlarda sıklıkla yaptığı aramaların başında yer almaktadır. Instagram'da bir hikayede oluşturduğunuz ankete kimlerin oy verdiğini ve hangi seçeneği tercih ettiklerini görmeniz, sizinle etkileşime giren takipçileriniz hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Bu bilgiler, hikayenizin etkileşim düzeyini ve takipçilerinizin tercihlerini anlamanıza yardımcı olur. Instagramda ankete oy verenleri görüntülemenin adımları ise şöyledir: Hikayenize Erişim: Instagram uygulamasını açın ve ana sayfanın sol üst köşesindeki profil fotoğrafınıza veya profil sayfanızda bulunan hikaye simgesine dokunarak kendi hikayenizi görüntüleyin. Hikayeniz aktif olduğunda, profil fotoğrafınızın etrafında renkli bir çerçeve belirir.

Hikayenizdeki Anketi Bulma: Anketin yer aldığı hikayeye gelene kadar sağa veya sola kaydırın. Anketi içeren hikaye ekranda göründüğünde, anketin sonuçlarını görebilirsiniz.

Ankete Oy Verenleri Görme: Hikayenizin alt kısmında, sol tarafta kaç kişinin hikayenizi görüntülediğini gösteren bir göz ikonu ve yanında bir sayı bulunur. Bu bölüme dokunarak hikayenizi kimlerin görüntülediğini ve ankete kimlerin oy verdiğini görebilirsiniz.

Oy Detaylarını İnceleme: Görüntüleyenler listesinde, ankete oy veren kullanıcıların isimlerinin yanında, tercih ettikleri seçeneğe göre değişen bir ikon veya renk kodu göreceksiniz. Bu, hangi kullanıcının hangi seçeneği işaretlediğini size gösterir.

Sonuçları Analiz Etme: Oy verenler listesini ve tercih edilen seçenekleri inceleyerek, takipçilerinizin tercihlerini ve eğilimlerini analiz edebilirsiniz. Bu bilgiler, gelecekteki hikayelerinizde veya anketlerinizde size yol gösterici olabilir.

Anket Süresinin Bitmesi: Unutmayın, hikayeler ve dolayısıyla anketler 24 saat sonra kaybolur. Ancak bu süre zarfında, anketinize dair tüm etkileşimleri ve sonuçları gözlemleyebilirsiniz. Instagrama nasıl giriş yapılır?

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