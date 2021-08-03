Instagram kullanıcıları dün akşam saat 23:30'dan sonra dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformuna erişim sorunu yaşadı. Instagram'a girenler "Hata! Tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle." hatası alırken siteye giriş yapamadı. Peki sorun nedir? Instagram çöktü mü? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Yaşanan sorunla ilgili Instagram'dan resmi açıklama gelmedi. Twitter'da birçok kullanıcı "instagram çöktü mü?" paylaşımı yaptı.

Özellikle post paylaşımı yapmak isteyenler merak içerisinde "Instagram çöktü mü?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hemen belitelim ki bazen çok sık post ve yoğun paylaşım durumunda Instagram'da "Tekrar Dene" hatası verilebiliyor. Bu durumda ise uygulamanın güncellenmesi ile sorun çözülüyor.

Yani Insatgram çökmedi. "Tekrar Dene" hatası ile karşılaşırsanız Instagram uygulamanızı güncelleyip yeniden deneme yapabilirsiniz.

İnstagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.