Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olna Instagram'a erişim sorunu pek çok kullancıyı etkiliyor. DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 16:00'da artmaya başladı ve tüm dünyadaki kullanıcıları etkiliyor. Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını da bildirdi. İşte Instagram erişim sorunu hakkında detaylar...