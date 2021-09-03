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Instagram çöktü mü, akış yenilenemiyor hatası nedir? İnstagram hikaye neden atılamıyor?

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Instagram'dan kötü haber. Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı olan sosyal medya uygulamasında bir süredir akış yenilenemiyor hatası yaşanıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

03.09.2021 - 01:11 | Güncelleme: ABONE OL
Instagram çöktü mü, akış yenilenemiyor hatası nedir? İnstagram hikaye neden atılamıyor?

İnstagram'da sık yaşanan Akış Yenilenemedi hatasını sizler için ele aldık. Son zamanlarda yaşanan erişim sorunundan dolayı kullanıcılar Akış Yenilenemedi hatası ile sıklıkla karşılaştı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da kullanıcılar "akış yenilenemedi" hatası ile karşılaşıyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Çözüm için yapabileceğiniz bazı öneriler şöyle;

UYGULAMA ÖNBELLEĞİNİ TEMİZLEME

Akıllı telefonunuzda Ayarlar ve Uygulamalar'a erişin.

Instagram'ı ve ardından Depolama'yı seçin.

Verileri Temizle'yi ve ardından Önbelleği Temizle'yi seçin.

Önbelleği temizlemek iyi bilinen bir çözüm yoludur ve Instagram istisna değildir.

Telefonu Yeniden Başlatma

Önbelleği temizlemek telefon belleğiyle ilgili sorunları genel olarak çözer ve Instagram'ın kendi kendine sürekli kapanmasını önleyebilir. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatınız.

Instagram'ı Güncelleyin

Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi çözmüş olabilir. Güncellemelerinizi kontrol edin.

Çakışan Uygulamaları Kontrol Edin

Bazen, uygulamalar aynı kaynakları kullanır ve birbirilerinin çökmesine neden olabilir. Instagram çökmeye başlamadan önce iPhone, Android cihazınıza hangi uygulamayı kurduğunuzu hatırlayın. Zorla durdurun (Android) veya kaldırın.

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