5 EYLÜL 2023 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor. 5 Eylül tarihinde saat 23. 00'da Instagram'da sayfa yüklemesi ve uygulamada sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından sosyal medya paylaşımlarında yer aldı. Konu hakkında ise resmi bir açıklama gelmedi.