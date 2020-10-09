Halk dilinde Elemneşrahleke olarak da bilinen İnşirah Suresi sıkıntılı zamanlarda, keder ve üzüntü gibi durumlarda okuyabileceğiniz bir suredir. İnşirah Suresi anlamı nedir? İnşirah Suresi Türkçe okunuşu ve fazileti...
İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
Elem neşrah leke sadrek
Ve vada'na 'anke vizreke
Elleziy enkada zahreke
Ve refa'na leke zikreke
Feinne me'al'usri yüsren
İnne me'al'usri yüsren
Feiza ferağte fensab
Ve ila rabbike ferğab
İNŞİRAH SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Senin için bağrını açmadık mı?
İndirmedik mi senden o yükünü?
O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
Senin şanını yüceltmedik mi?
Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!
İNŞİRAH SURESİ FAZİLETLERİ
İç sıkıntısı yaşayanlar, bunalanlar, daralan kişiler, yaşadığı sorunlardan kurtularak selamete çıkmak için bu sureyi her gün 70 kez okumaya devam etmelidir.
Her gün 7 kez okumaya devam edenlerin Allah'ın izniyle kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağı belirtilmektedir.
5 vakit namazdan sonra bu sureyi okumaya devam edenlerin Allah tarafından tüm işleri kolaylaştırılır ve rızıkları çoğaltılır denilmektedir. Sıkıntılarından halas oldukları gibi umulmadık yerden rızıklandırılacakları belirtilmektedir.
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