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İnşikak Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşikak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

İnşikak Suresi okunuşu ve anlamı: İnşikak Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

İnşikak Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. Surede başlıca, Kıyamet Günü olaylarından, defteri sağ elinden verilenlerin hesaplarının kolay olacağından, bu kişilerin sevinçle ailelerinin yanına döneceklerinden, defterleri sol ellerinden verilenlerin ise Dünya'da yaptıkları kötü işlerden dolayı cezalandırılacaklarından bahsedilir. İnşikak Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 06.06.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İnşikak Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. İnşikak Suresi, Kur'an'ın 84. suresidir. Sure, 25 ayetten oluşur. Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır. İnşikak Suresi'nde, kıyametin kopması, onun ardından gerçekleşecek olan uhrevî hesap, insanların iman ve amellerine uygun olarak yargılanmaları, ceza veya ödül gibi konular etkili bir üslûpla anlatılmaktadır. İnşikak Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, İnşikak Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • İnşikak Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.İzessemaunşakkat.

    2.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.

    3.Ve izel'ardu muddet.

    4.Ve elkat ma fiyha ve tehallet.

    5.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.

    6.Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.

    7.Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.

    8.Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.

    9.Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.

    10.Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.

    11.Fesevfe yed'u suburen.

    12.Ve yasla se'ıyren.

    13.İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.

    14.İnnehu zanne en len yehure.

    15.Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.

    16.Fela uksimü bişşefekı.

    17.Velleyli ve ma veseka.

    18.Velkameri izetteseka.

    19.Leterkebunne tabekan 'an tabekın.

    20.Femalehum la yu'minune.

    21.Ve iza kurie 'aleyhimülkur'anu la yescudune.

    22.Belilleziyne keferu yukezzibune.

    23.Vallahu a'lemu bima yu'une.

    24.Febeşşirhüm bi'azabin eliymin.

    25.İllelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehum erun gayru memnunin.

  • İnşikak Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1.Gökyarıldığında

    2.ve Rabbini dinleyip haklandığında,

    3.yer uzatılıp dümdüz edildiğinde

    4.ve içindekileri dışa atıp tamamen boşaldığında,

    5.ve Rabbini dinleyip haklandığında,

    6.ey insan, sen gerçekten Rabbine doğru çaba üstüne çaba gösterir, sonra da O'na varırsın!

    7.O zaman kitabı sağ eline verilen,

    8.kolay bir hesaba tabi tutulur

    9.ve ailesine sevinçli olarak döner.

    10.Ama kitabı arkasından verilen ise,

    11.Helak diye çağırır

    12.ve alevli ateşe yaslanır.

    13.Çünkü o, ailesi içinde sevinçliydi.

    14.Çünkü o, hiç inkılap görmeyecek (bu durumunun asla değişmeyeceğini) sanmıştı.

    15.Hayır, çünkü Rabbi, onu gözetiyordu.

    16.Şimdi yemin ederim, o şafağa,

    17.geceye ve derlediğine,

    18.ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki,

    19.sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz!

    20.O halde onlara ne oluyor ki, iman etmezler.

    21.Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmezler?

    22.Hatta o küfredenler yalan derler!

    23.Oysa Allah, içlerindekini biliyor.

    24.Onun için onlara acı bir azap müjdele!

    25.Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlara tükenmez bir mükafat vardır!

  • İnşikak Suresi Konusu

    İnşikak Suresi'nde Kıyamet Günü olaylarından, defteri sağ elinden verilenlerin hesaplarının kolay olacağından, bu kişilerin sevinçle ailelerinin yanına döneceklerinden, defterleri sol ellerinden verilenlerin ise Dünya'da yaptıkları kötü işlerden dolayı cezalandırılacaklarından bahsedilir.

    İnşikak Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada seksen dördüncü, iniş sırasına göre seksen üçüncü suredir. İnfitar suresinden sonra, Rum suresinden önce Mekke’de inmiştir.

  • İnşikak Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Kur’an, muhtelif ayetlerde kıyametin kopma zamanıyla ilgili bilginin Allah’a mahsus gayb bilgilerinden olduğunu, O’nun dışında, melekler dahil hiç kimsenin bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade ederken (meselâ bk. A‘râf 7/187; Lokmân 31/34; Fussılet 41/47); burada olduğu gibi birçok surede kıyametin nasıl kopacağına dair tasvirlerde bulunmakta, bir taraftan evrenin yok oluşuyla diğer taraftan da insanların bilinen bir hayattan başka bir hayata intikalleri esnasında karşılaşacakları dehşet dolu manzaralarla ilgili etkileyici anlatımlara yer vermektedir. Bu ayetlerde de kıyametin kopması esnasında göklerde ve yerde meydana gelecek değişiklikler tasvir edilerek kıyamet günü hakkında Tekvir ve İnfitar surelerinde anlatılanlar pekiştirilmektedir. Asıl maksat ise insanları uyarma ve onları şimdiden o gün için hazırlık yapmaya teşvik etmektir.

    1-2. ayetlerden kıyametin kopma zamanı geldiğinde gökteki yıldızların Allah’ın emrine boyun eğerek yörüngelerinden çıkıp birbirine çarpmak suretiyle parçalanacakları anlaşılmaktadır. 3. ayette zikredilen “yerin dümdüz edilmesi” olayını İbn Aşur (XXX, 219-220) üç şekilde açıklamıştır: 1. Derinin gerilip düzeltildiği gibi yeryüzündeki dağ ve tepelerin yok edilmesi sonucu dümdüz hale getirilmesi (krş. Tâhâ 20/105-107); 2. Şiddetli deprem sebebiyle yeryüzünde meydana gelecek olan yarılma ve lav püskürmesi gibi jeolojik değişimler neticesinde yeryüzü alanının genişlemesi; 3. Yerin küresel şeklinin bozularak uzun bir şekil alması. Bu ve benzeri değişikliklerin evrendeki genel düzenin bozulmasının doğal bir sonucu olarak meydana geleceği düşünülebilir. 4-5. ayetlerde yeryüzünde meydana gelecek bu değişiklikler sonunda yerin, içindeki ölüleri, maden ve diğer şeylerden ne varsa hepsini dışarı fırlatacağı bildirilmektedir (krş. Tekvîr 81/1-6; İnfitâr 82/1-5). 1-5. ayetlerde kıyamet tasvir edilirken “izâ” edatıyla “şöyle olduğunda” şeklinde şart cümleleri sıralanmışsa da bunların cevabı muhatabın anlayışına bırakılmıştır; tefsirlerde bu noktanın izahı için “herkes yaptığının karşılığını görecektir” veya “artık olan olmuş, işi işten geçmiştir, ondan sonra neler olacağını düşünün!” gibi manaların takdir edildiği görülmektedir.

  • İnşikak Suresi Kaç Ayet?

    İnşikak Suresi 25 ayetten oluşmaktadır.

    İnşikak Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    İnşikak Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 588. Sayfada başlayıp 589. Sayfada biter ve 30. Cüzde yer alır.

    İnşikak Ne Demek?

    İnşikak kelimesi “yarılmak” anlamına gelmektedir.

    İnşikak Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak İnşikak suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da İnşikak suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    İnşikak Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    İnşikak suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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