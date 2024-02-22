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        Haberler Gündem Güncel İnşaatta iskele çöktü! 1 işçi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Gaziantep'te inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

        Gaziantep'te bir inşaatta iskele çöktü. Feci olayda 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:11
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        İnşaatta iskele çöktü! 1 işçi hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü.

        AA'da yer alan habere göre 4 katlı binanın tahta iskelesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.

        İKİ İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Göçükle birlikte iskeleden düşen 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan 2 işçi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #son dakika
        #gaziantep
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