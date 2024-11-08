İnşaat malzemesi ihracatı yükselişini üçüncü aya taşıdı

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin 2024 Eylül ayı sonuçları açıklandı.

Rapora göre çalışma gün sayısının normalleşmesi ile temmuz ayında inşaat malzemesi sanayi ihracatı önemli artış göstermiş, ağustos ayında da yükselişini sürdürmüştü. Pazardaki durgunluğa ve Türk lirasındaki değerlenmeye rağmen eylül ayında da sektörün ihracatı artmaya devam etti. Böylece dış ticaret endeksleri üç aylık bir yükselişe imza attı.

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Türkiye İMSAD verilerine göre, sektörün ihracatı eylülde 2,62 milyar dolara yükselerek, ağustos ayı rakamının 85 milyon dolar üzerine çıktı. Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 0,7 ile sınırlı bir gerileme kaydetti.

REKLAM İHRACAT MİKTAR OLARAK 222 BİN TON ARTIŞ GÖSTERDİ Türkiye İMSAD raporuna göre, eylül ayında inşaat malzemesi ihracatı miktar olarak ağustos ayına kıyasla 222 bin ton artarak 4,14 milyon tona yükseldi. Bu sonuç, geçen yılın eylül ayı ihracat performansının ise yüzde 1,2 altında kaldı. Eylül ayında ortalama ihracat birim fiyatı yıllık bazda yüzde 0,5 artışla 0,63 dolar/kilogram olarak kaydedildi. Ortalama ihracat birim fiyatları ağustos ayına göre ise sınırlı ölçüde düştü. Söz konusu ayda inşaat malzemesi ithalatı ise 941 milyon dolar oldu. Böylece ithalat geçen yılın eylül ayına göre yüzde 6,8 arttı. Ayrıca ithalat ağustos ayından sonra eylül ayında da 1 milyar doların altında kaldı.

Eylülde inşaat malzemesi ithalatı miktar olarak 316 bin 577 ton seviyesinde gerçekleşti. Raporda, aylık ithalatın miktar olarak düşüş gösterdiği belirtildi. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise eylül ayında bir önceki aya göre artış kaydetti ve 2,97 dolar/kilogram seviyesine çıktı. REKLAM YILLIK İHRACAT 28,78 MİLYAR DOLAR OLDU Eylül ayı ihracat performansına bağlı olarak eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış inşaat malzemesi ihracatı 28,78 milyar dolar oldu. Bu sonuçla yıllıklandırılmış ihracat, geçen yılın eylül ayı sonu yıllık ihracatının yüzde 2,7 altında kaldı. Eylül ayında yıllıklandırılmış ihracat miktar olarak da yüzde 1,9 azaldı ve 45,64 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kilogram oldu. Raporda, son üç aydır ihracatta yükseliş görüldüğü fakat pazarlardaki durağanlık ve Türk lirasının değerlenmesi nedeniyle artışın sınırlı kaldığına dair tespitlere de yer verildi. ALT ÜRÜN GRUPLARININ YARISINDA ORTALAMA İHRACAT BİRİM FİYATLARI DÜŞTÜ Rapora göre, ihracat pazarlarındaki durgunluk inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi. Endeks verilerine göre, ortalama ihracat birim fiyatları eylül ayında yıllık bazda 8 alt ürün grubunun 4'ünde düşerken, 4'ünde yükseliş kaydetti. REKLAM Buna göre eylül ayında yıllık bazda ortalama ihracat birim fiyatı mineral, taş ve toprak ürünlerde yüzde 0,5, demir çelik ürünlerinde yüzde 1,6, metal bazlı ürünlerde yüzde 1,8, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 4,2 azaldı. Elektrik malzemesi ve teçhizatlarında ise ortalama ihracat birim fiyatları yıllık bazda yüzde 7,3 arttı.

8 alt ürün grubunun 6'sında ihracat yıllık bazda miktar olarak geriledi. Eylülde ihracat miktar olarak yıllık bazda demir çelik ürünlerinde yüzde 1,7, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 2,7, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 1,4 azaldı. Kimyasal bazlı ürünlerde ise ihracat miktar olarak yıllık bazda yüzde 8,8 arttı. Raporda paylaşılan verilerde, eylül ayında 8 alt ürün grubunun 5'inde ihracatın değer olarak geçen yılın eylül ayının altında gerçekleştiği görüldü. Bu düşüşte miktar ve birim fiyat gerilemelerinin belirleyici olduğuna da vurgu yapıldı. Bu kapsamda ihracatta demir çelik ürünlerinde yüzde 3,2, metal bazlı ürünlerde yüzde 1,8, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 1,9 oranında değer kaybı yaşandı. Buna karşın ihracat değer olarak elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 4,4 ve kimyasal bazlı ürünlerde ise yüzde 4,1 arttı.