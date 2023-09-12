Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyetinde sert artış - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyetinde sert artış

        İnşaat Maliyet Endeksi'nde aylık yüzde 15,67 artış yaşandı. Bu artış Aralık 2021'den bu yana en büyük aylık artış olarak kayıtlara geçti

        Ahmet Hamdi Girgin
        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 12.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat maliyetinde sert artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 15,67 yükseldi. Bu artış Aralık 2021'den bu yana en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

        Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 62,25 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9,76, işçilik endeksi yüzde 31,66 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,01, işçilik endeksi yüzde 111,68 arttı.

        İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ'NİN AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI

        2015 - 0.54 0.63 0.89 1.04 -0.14 0.80 0.52 0.89 -0.67 -0.54 -0.41
        2016 7.54 -0.06 1.17 0.80 1.68 -0.45 -0.07 0.34 0.26 0.78 2.45 2.65
        2017 4.87 0.32 1.07 0.32 0.33 -0.16 0.87 1.05 1.10 1.39 2.51 1.51
        2018 4.91 1.16 1.69 2.03 2.95 2.29 1.63 6.10 5.88 -0.16 -3.13 -1.85
        2019 6.49 0.91 1.47 1.60 1.69 -0.79 -0.62 -0.73 -0.59 0.07 -0.02 1.01
        2020 5.09 0.15 0.00 0.86 1.36 0.78 0.95 2.79 2.11 2.99 2.90 2.68
        2021 7.44 -0.03 3.44 3.54 4.41 2.89 2.56 0.93 0.25 4.75 7.94 15.70
        2022 15.24 5.73 9.58 6.12 3.97 3.47 6.46 1.98 1.57 3.44 1.17 1.44
        2023 15.32 2.08 2.16 1.03 0.54 4.43 15.67

        Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 62,55, aylık yüzde 14,68 arttı

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,18, işçilik endeksi yüzde 31,62 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 46,64, işçilik endeksi yüzde 111,74 arttı.

        REKLAM

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 61,31, aylık yüzde 18,96 arttı

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 18,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 14,76, işçilik endeksi yüzde 31,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,15, işçilik endeksi yüzde 111,47 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Almanya'ya iş için en fazla kim gidiyor?
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı!
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Çebi müjdeleri verdi!
        Çebi müjdeleri verdi!
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Habertürk Anasayfa