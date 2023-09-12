İnşaat maliyetinde sert artış

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İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 15,67 yükseldi. Bu artış Aralık 2021'den bu yana en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 62,25 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9,76, işçilik endeksi yüzde 31,66 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,01, işçilik endeksi yüzde 111,68 arttı.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ'NİN AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI

2015 - 0.54 0.63 0.89 1.04 -0.14 0.80 0.52 0.89 -0.67 -0.54 -0.41 2016 7.54 -0.06 1.17 0.80 1.68 -0.45 -0.07 0.34 0.26 0.78 2.45 2.65 2017 4.87 0.32 1.07 0.32 0.33 -0.16 0.87 1.05 1.10 1.39 2.51 1.51 2018 4.91 1.16 1.69 2.03 2.95 2.29 1.63 6.10 5.88 -0.16 -3.13 -1.85 2019 6.49 0.91 1.47 1.60 1.69 -0.79 -0.62 -0.73 -0.59 0.07 -0.02 1.01 2020 5.09 0.15 0.00 0.86 1.36 0.78 0.95 2.79 2.11 2.99 2.90 2.68 2021 7.44 -0.03 3.44 3.54 4.41 2.89 2.56 0.93 0.25 4.75 7.94 15.70 2022 15.24 5.73 9.58 6.12 3.97 3.47 6.46 1.98 1.57 3.44 1.17 1.44 2023 15.32 2.08 2.16 1.03 0.54 4.43 15.67

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 62,55, aylık yüzde 14,68 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,18, işçilik endeksi yüzde 31,62 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 46,64, işçilik endeksi yüzde 111,74 arttı.

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Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 61,31, aylık yüzde 18,96 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 18,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 14,76, işçilik endeksi yüzde 31,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,15, işçilik endeksi yüzde 111,47 arttı.