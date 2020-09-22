Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlenen verilere göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarında 10 yıllık dönemde düzenli artış görüldü.
Firmaların toplam brüt satışları 2010'da 96,3 milyar lira seviyesindeyken 2015'te 215 milyar liraya, 2019'da da 473,6 milyar liraya yükseldi.
Söz konusu 10 yılda bu firmalar tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar 89,5 milyar liradan 431,8 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 4,9 milyar liradan 31,5 milyar liraya ulaştı. Öte yandan gelir tablosunda brüt satışlar kaleminin altında yer alan "diğer gelirler" ise bu dönemde 1,8 milyar liradan 10,3 milyar liraya yükseldi.
Böylece bu firmaların brüt satışları son 10 yılda yaklaşık 5 katına çıkmış oldu.
Satışlarda yakalanan ivme, varlık artışlarında da kendini gösterdi. Bu dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 379,5 milyar liradan yüzde 227,8'lik yükselişle 1 trilyon 244 milyar liraya, öz kaynakları da yüzde 243,1 artışla 71,9 milyar liradan 246,8 milyar liraya yükseldi.
GAYRİMENKUL FİRMALARIN SATIŞLARI DA KATLANDI
Öte yandan inşaat sektörüyle yakından ilişkili olan gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışlarında da artış görüldü. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2010-2019 döneminde 4,5 milyar liradan 32,9 milyar liraya yükseldi.
Bu firmalar yurt içi brüt satışları 4,1 milyar liradan 31,1 milyar liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 50 milyon liradan 427 milyon liraya çıkarttı. Satışların altındaki "diğer gelirler" kalemi de bu dönemde 363 milyon liradan 1,4 milyar liraya yükseldi.
Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmalar aktif büyüklerini artırmayı başardı. Bu dönemde bu firmaların aktif büyüklükleri yaklaşık 6 kat artışla 35,2 milyar liradan 213,4 milyar liraya çıktı.
Bu firmalar 2010-2019 döneminde öz kaynakları da 18,4 milyar liradan 49,3 milyar liraya yükseltti.
2010-2019 yılları arası inşaat ve gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışları, aktifleri ve öz kaynakları:
1.İnşaat (binTL)
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
Satışlar
96.251.381
119.986.368
144.188.767
171.684.190
205.008.657
215.016.433
292.939.776
361.292.311
432.679.126
473.623.929
yurt içi satışlar
89.580.287
110.753.074
133.244.336
157.177.237
189.385.104
199.841.445
268.971.654
329.442.307
395.608.165
431.777.282
yurt dışı satışlar
4.909.201
6.873.271
8.388.317
11.184.266
12.056.511
11.188.954
18.879.247
25.365.836
29.103.302
31.530.791
diğer gelirler
1.758.051
2.356.760
2.539.355
3.321.086
3.503.408
3.951.880
5.068.414
6.470.441
7.917.080
10.315.855
Aktifler
379.463.797
318.703.755
374.194.284
462.304.598
536.880.410
614.530.588
826.475.123
988.725.000
1.163.412.943
1.244.093.583
Özkaynaklar
71.915.563
80.594.458
93.695.244
107.001.165
121.083.805
129.307.712
162.579.113
184.104.126
211.230.754
246.771.547
2.Gayrimenkul faaliyetleri
Satışlar
4.490.772
6.554.458
7.345.588
9.624.131
12.354.413
12.399.392
16.049.296
19.804.453
27.528.911
32.927.016
yurt içi satışlar
4.077.321
5.958.628
6.796.989
8.799.009
11.351.941
11.577.170
14.969.939
18.464.222
25.844.552
31.127.322
yurt dışı satışlar
50.194
135.169
136.661
192.612
255.094
203.349
171.205
315.715
402.146
427.947
diğer gelirler
363.257
460.661
411.650
632.510
747.212
616.874
902.677
1.024.495
1.281.604
1.371.747
Aktifler
35.153.785
43.100.842
49.479.238
63.441.797
70.096.749
79.836.929
108.441.897
134.565.305
186.918.509
213.401.058
Özkaynaklar
18.414.994
20.481.849
23.497.132
27.452.137
30.907.636
32.232.130
35.191.389
37.998.302
41.192.139
49.280.445
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