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        Haberler Sağlık İnmede erken müdahale ölümü ve engelliliği önlüyor

        İnmede erken müdahale ölümü ve engelliliği önlüyor

        Konya Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, inme hastalarında erken müdahaleyle ölüm ya da engelli kalma riskinin önüne geçilebileceğini söyleyerek, "İnmede en önemli şey; kişi inme geçirdiği zaman, ilk birkaç saat içerisinde gerekli müdahalelerin yapılması. İlk birkaç saat içerisinde yapılan bu müdahale kişinin hayatını kurtardığı gibi ömür boyu bu özürlülük durumundan da kurtaracaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:37
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        İnmeye erken müdahale ölümü ve engelliliği önlüyor
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        Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, inme hastalığının, beyni besleyen damarların tıkanması veya kanaması sonucu, hastanın bir tarafında meydana gelen felç hali olduğunu belirterek, ''Hastanın konuşmasında bozulma, şuur değişikliği, hissiyat kaybı gibi, dengesizlik gibi durumlar da oluşabiliyor. İnme hem ülkemizde, hem dünyada önemli bir sağlık problemi. Çünkü ölüm nedenleri arasında ikinci sırada olduğu gibi, sakatlık veya özürlülük bırakma nedenleri arasında da ilk sıradadır. İnmede en önemli şey, kişi inme geçirdiği zaman, ilk birkaç saat içerisinde gerekli müdahalelerin yapılması. İlk birkaç saat içerisinde yapılan bu müdahale, kişinin hayatını kurtardığı gibi ömür boyu bu özürlülük durumundan da kurtaracaktır. Birkaç dakika içinde bu işlemler yapılarak damarı açılmakta, tüm hayatını etki edecek durumdan kurtarabilmektedir. İşlemlerin yapılabilmesi için kişinin hızlı bir şekilde gerekli merkezlere gitmesi gerekmektedir" dedi.

        "GENÇ YAŞ GRUBUNDA İNME ARTIŞI GÖRMEKTEYİZ"

        İnmenin genç yaş gruplarında da görülmeye başlandığını söyleyen Özdemir, "İnme her yaş grubunda görülen bir hastalık grubu aslında ama daha çok gördüğümüz 50´li, 60´lı yaşlardan sonra daha sık olarak görmekteyiz. Çünkü bu yaşlarda gerek hipertansiyon, gerek diyabet, gerek kolesterol yüksekliği gerek immobilizasyon gibi durumlar hasar oluşturmakta ve bu yaş grubunda daha çok gerek beyin kanamasına, gerekse daha çok damar tıkanıklığına sebep olmaktadır. Hastalığın sıklığı da bu yaş grubuyla birlikte daha fazla artış göstermekte. Fakat yine dikkatimizi çeken genç yaş grubunda da artışı pratiğimizde görmekteyiz" diye konuştu.

        ERKEN MÜDAHALE HAYATINI KURTARDI

        Niğde´den ellerinde uyuşma şikayeti sonrası başvurduğu hastaneden Konya'ya sevk edilen Ömer Altan´ın (73), kısa sürede müdahalesi yapılarak, tıkanan ana damarını açtıklarını belirten Doç. Dr. Gökhan Özdemir, "Hastamız Niğde şehrinden bize başvurdu. Oradaki hekim arkadaş hastayı değerlendirdi. Beyni besleyen ana büyük damarında ciddi bir darlığı tespit etti. Bu da hastanın felç geçirmesine sebep olan bir durum. Oradaki doktor arkadaş hızlıca bize ulaştı ve biz de hastayı kabul ettik. Bekletmeden burada hastanın müdahalesini yaptık, ana damarını açtık. Ana damar olduğundan dolayı bu hastaların büyük bir kısmı ölüyor. Yani beyni besleyen ana büyük damarlardan biri tıkandığı zaman genelde bu hastanın yüzde 50-60´ı ölüyor. Ölmese bile büyük ihtimalle ömür boyu özürlü kalacaktı" dedi.

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