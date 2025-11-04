Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık İnme geçiren genç mühendis, azmiyle yeniden ayağa kalktı | Sağlık Haberleri

        İnme geçiren genç mühendis, azmiyle yeniden ayağa kalktı

        Ankara'da yaşayan 22 yaşındaki endüstri mühendisi Gülfem Ercan, mesleğine başladıktan üç hafta sonra geçirdiği inme sonrası uzun bir tedavi süreciyle yeniden yürümeyi ve işine dönmeyi başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:58 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnme geçirdi, azmiyle yeniden ayağa kalktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hafta sonu evde kahvaltı hazırladığı sırada elinde başlayan uyuşmanın kısa sürede sol tarafına yayıldığını fark eden Gülfem Ercan hemen ailesiyle birlikte acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerde beynindeki küçük bir damarda pıhtı oluştuğu ve bunun inmeye yol açtığı belirlenen Ercan, uzun bir tedavinin ardından yeniden mesleğine dönebilmenin heyecanını yaşıyor.

        Yaşadıklarını anlatan Ercan, "Elimde sıradan bir uyuşma olduğunu sandım biraz ovdum geçmedi daha sonra sol tarafımın hepsine yayıldı, acile başvurduk. Oradan da beni nöroloji polikliniğine sevk ettiler. 10 gün orada yattım daha sonra da fizik tedavi hastanesine getirildim" dedi.

        Ercan, yaşadıklarına inanmakta güçlük çektiğini ifade ederek, "Hiç beklemiyordum, inme vakaları, felçliler, yüksek yaş aralığı olan insanlarda oluyor. Ben bu yaşımda aklıma bile getirmedim. Böyle bir şey olabileceğini düşünmedim. Doktorlar gelip söylediklerinde çok şaşırdım ve bir süre o şoku atlatamadım. Süreci de tam olarak bilmiyordum. Hareketlerimi tekrar kazanmamda fizik tedavi işe yaradı" diye konuştu.

        REKLAM

        Ailesinde de daha önce böyle bir durumun yaşanmadığını aktaran Ercan, "İnme geçiren ve ilk kez böyle bir durumla karşılaşan ben oldum. Sadece tiroid rahatsızlığım var. İnmeden bir hafta önce başım çok ağrıdı. O dönem salgın vardı. Böyle birşey olabileceğini düşünmedim. Baş ağrım da başka sebeplerdenmiş. İşe geri döneceğim için çok heyecanlıyım, fabrikada çalışıyorum işimi de çok özledim" ifadelerini kullandı.

        "İNME HASTALARI REHABİLİTASYONA ERKEN BAŞLARLARSA DAHA ÇABUK TOPARLIYORLAR"

        Tedavi süreci hakkında bilgi veren Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Burcu Yanık, inmenin genellikle orta ve ileri yaşta görülen bir hastalık olduğunu belirterek, "Bizim hastamız ise 22 yaşında. Genç hastalar da inme tanısı ile kliniğe gelmeye başladılar. Genellikle bize gelmeden önce nöroloji kliniği hastaları bir araştırıyor" dedi.

        Yanık, fizik tedavi sürecinde öncelikle hastanın eklemlerini açık tutabilmek ve kuvvet kaybı olan eklemleri güçlendirmek için egzersiz yaptırdıklarını, kuvvetli olan tarafını daha da güçlendirmek için kas kuvvetlendirme programına aldıklarını söyledi.

        Yürüme, merdiven inip çıkma, denge eğitimi gibi çoklu bir fizik tedavi programı uygulandığını anlatan Yanık, şunları söyledi: "Gülfem'i havuz tedavisine de aldık. Eklemlerdeki esnekliğini artırdık, kaslarını güçlendirdik. Duyusal sıkıntısını havuz tedavisiyle çözdük. Çift görmesi olduğunu söylüyordu. Görme rehabilitasyon ünitemizde de tedaviler aldı. Görmesi düzeldi. Gülfem bir endüstri mühendisi çok güzel yürüyebilir, dengesi düzelmiş, kas kuvveti düzelmiş, kendi bakım aktivitelerini tamamen kendi yapabilir şekilde gönderiyoruz. Yatan hasta tedavilerimizde her saat çeşitli ünitelere tedaviye gidiyorlar. Gün içinde programları da yoğun oluyor. Yaklaşık 30 seans kadar tedavi aldı."

        Prof. Dr. Yanık, erken tedavinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti: "İnme hastaları rehabilitasyona erken başlarlarsa daha çabuk toparlıyorlar. Kas kuvvetlenmeleri, gerek yürüme, denge eğitimleri ne kadar erken başlayabilirsek hastalar o kadar erken toparlayabiliyorlar. Bütün inme hastaları için konuşuyorum. Hasta inme geçirdiyse, bu çözümsüz bir şey değildir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonla çok iyi gelişmeler kaydedilebiliyor."

        "İNMEDE İLK 4-6 SAAT MÜDAHALE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

        Nöroloji Kliniği Doktor Öğretim Üyesi Serdar Baraklı, gençlerde inme vakalarının artmasına dikkati çekerek, "İnme, beyin damar hastalığı olarak beynin bir bölgesinin kalıcı olarak etkilenmesidir. 50 yaşın altında inme rahatsızlığını genç inme olarak tanımlıyoruz. Sigara kullanımı ilk sırada geliyor. Çevresel faktörler, genetik hastalıklar gençlerde inmeye neden olabilir" dedi.

        İnme rahatsızlığında ilk 4-6 saatin müdahale için çok önemli olduğunu vurgulayan Baraklı, "Yaklaşık 4,5 saat içinde damardan pıhtı açıcı tedaviler ya da anjiyografik yöntemlerle müdahale edilebiliyor. Bu tür hastalarda tek taraflı uyuşma, konuşmada pelteklik, ağızda kayma gibi şikayetler olması durumunda acil servise başvurmak önemli" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Habertürk Anasayfa