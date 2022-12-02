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İngiltere’nin başarılı caz müzisyeni Jamie Cullum İstanbul'a geliyor

Giriş: 02.12.2022 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere’nin başarılı caz müzisyeni Jamie Cullum İstanbul'a geliyor

‘Heard It All Before’ albümüyle müzikal yolculuğunun ilk adımını atan, 18 yıllık kariyerinde 9 albüm ve sayısız tekli yayınlayan ve sıra dışı konserlere imza atan Jamie Cullum bir kez daha Türkiye’de! 2004 yılında yayınlanan Twentysomething albümüyle satış rekoru kırarak Birleşik Krallık’ın en çok albüm satan caz şarkıcısı olan Jamie Cullum, caz ve pop yelpazesindeki melodileriyle Garanti BBVA konserleri kapsamında Zorlu PSM’ye geliyor

Müziğe olan tutkusu ve yaratıcılığıyla idol gördüğü müzisyenlerin öğrencisi olarak kariyerine başlayan ve kendisi de bir idole dönüşen Jamie Cullum, dünya turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Caz ve pop’a olan hakimiyetiyle müzik dünyasında kendine önemli bir yer edinen, Grammy, Altın Küre, BRIT ve GQ Yılın Müzik Adamı Ödülleri gibi sayısız prestijli ödüle aday gösterilen ve pek çok ödülün de sahibi olan dünyaca ünlü müzisyen, Rihanna, Kylie Minogue, Will.i.am, Pussycat Dolls gibi dünya çapındaki müzisyen ve gruplarla yaptığı ortak projelerle ve ünlü şarkıları yeniden yorumlamasıyla tanındı.

Şarkılarını yeniden yorumladığı gruplar arasında The White Stripes, Massive Attack, Jimi Hendrix, Kanye West, Radiohead, Elton John, Joy Division ve John Legend’ın yer aldığı, What A Differance A Day, These Are The Days, Everlasting Love, Mind Trick, Edge of Something gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlemeye ulaşarak kendine geniş bir hayran kitlesi edinen Jamie Cullum, 30 Mart 2023 akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

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