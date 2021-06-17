İngiltere’den aşı pasaportu adımı

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Geçen hafta Avrupa Birliği’ndeki ülkeler, tam aşılı turistlerin testlerden ve karantinalardan kurtulmasına izin verecek ve risk teşkil etmeyen bölgelere seyahat etmenin önünü açacak kısıtlamaları hafiflettiğini duyurmuştu.

Yaz boyunca uygulanacak seyahat kısıtlamalarını hafifletme kapsamında İngiltere de her iki doz Covid-19 aşısı olmuş kişilerin seyahat etmesini kolaylaştıracak uygulamalara gidecek.

Birleşik Krallık Hazine Mali Sekreteri Jesse Norman, uluslararası dolaşımın tekrar açılmasına ilişkin, hiçbir şeyin göz ardı edilmeyeceğini ve ‘‘aşı pasaportları’’ planları kapsamında temkinli olacaklarını söyledi.

Uygulamanın yalnızca Birleşik Krallık ile sınırlı kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.

Norman, Sky News’e verdiği demeçte, dikkatli olmaya ve temkinli ilerlemeye çalıştıklarını söyledi. Konuşmasında, virüsün kontrol edilebilecek bir şey olmadığı parantezini kullanırken henüz aşı olmamış kişiler için de adalet konularını dikkate alacaklarını aktardı.

Halihazırda İngiltere geçen ay uluslararası seyahatin yeniden başlamasına izin verdi ancak riskli ülkeler kırmızı ve yeşil olarak sınıflandırıldı. Covid-19 seyahat prosedürleri bu listelemeye göre ilerledi.