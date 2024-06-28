İngiltere’de pratisyen hekimler 20 ayda 11’inci kez greve gitti

Pratisyen hekimler, 2 Temmuz'a kadar sürecek grevin ilk gününde, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde eylem yaptı.

BMA Pratisyen Hekimler Komitesi'nden grev öncesi yapılan açıklamada, 2008'den beri enflasyon oranının altında zam alan pratisyen hekimlerin saatlik 21,58 sterlin ücret almaları gerekirken 15,53 sterlin aldıkları için maaş düzenlemesi talep ettikleri belirtildi.

Hükümetin BMA'nın taleplerini karşılamadığı gibi pratisyen hekimlerin temsilcileriyle de görüşmediğini kaydeden Komite, 2008 yılı şartlarına dönülebilmesi için yüzde 35'lik bir maaş düzenlemesi ile yeni personel alımı gerektiğini vurguladı.

BMA Pratisyen Hekimler Komitesi Eş Başkanı Robert Laurenson, son 15 yılda enflasyonun altında zam aldıkları için yüzde 26'lık bir kayba uğradıklarını, kamu harcamalarının durdurulduğunu ve doktorlara yeni sözleşmeler sunulduğunu ifade etti.

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Tüm bunların ardından gelen Kovid-19 dönemi ve İngiltere'de başgösteren yaşam pahalılığı krizinin doktorların yaşamını zorlu hale getirdiğini dile getiren Laurenson, "Çok uzun bir süre sabır gösterdik. İyi niyetle yaklaştık ve bekledik ancak tüm iyi niyetimiz karşılıksız kaldı" dedi.

Laurenson, çalışma şartlarının da zorlaştığını, sağlık kuruluşlarındaki dinlenme odaları ve nöbetçi doktor odalarının ofislere dönüştürüldüğünü, doktorların dinlenemediğini ifade etti.