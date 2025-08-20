Habertürk
        İngiltere yolcusu: Amir için görüşmeler başladı!

        İngiltere yolcusu: Amir için görüşmeler başladı!

        Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic'e İngiltere Championship ekiplerinden Hull City talip oldu. Boşnak futbolcu için görüşmelere başlarken kiralama formülü için pazarlıklar sürüyor.

        Giriş: 20.08.2025 - 15:33 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:33
        • 1

          İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic’i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

        • 2

          İngiliz ekibi, bir süredir radarında bulunan Boşnak futbolcu için görüşmelere başlarken kiralama formülü için pazarlıklar sürüyor.

        • 3

          Amir'in de kulüplerin anlaşması halinde İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı öğrenilirken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

        • 4

          Beşiktaş ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Amir, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirirken devre arasında Beşiktaş'a dönmüştü.

        • 5

          Amir geçtiğimiz sezonda toplam 36 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

        • 6
        Habertürk Anasayfa