İngiltere yolcusu: Amir için görüşmeler başladı!
Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic'e İngiltere Championship ekiplerinden Hull City talip oldu. Boşnak futbolcu için görüşmelere başlarken kiralama formülü için pazarlıklar sürüyor.
- 1
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic’i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
- 2
İngiliz ekibi, bir süredir radarında bulunan Boşnak futbolcu için görüşmelere başlarken kiralama formülü için pazarlıklar sürüyor.
- 3
Amir'in de kulüplerin anlaşması halinde İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı öğrenilirken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
-
- 4
Beşiktaş ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Amir, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirirken devre arasında Beşiktaş'a dönmüştü.
- 5
Amir geçtiğimiz sezonda toplam 36 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
- 6