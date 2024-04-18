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        Haberler Sağlık İngiltere ve İrlanda'da Magnum dondurmaları metal içerebileceği endişesiyle acilen toplatılıyor - Haberler

        İngiltere ve İrlanda'da Magnum dondurmaları metal içerebileceği endişesiyle acilen toplatılıyor

        Unilever, içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesi nedeniyle bir grup Magnum dondurmasını geri toplatıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:15
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        Magnum dondurmaları metal içerebileceği endişesiyle acilen toplatılıyor
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        Unilever, İngiltere ve İrlanda'da üçlü paketler halinde satılan Magnum bademli dondurmaları olası plastik ve metal varlığı nedeniyle acil olarak toplama kararı aldı.

        Gıda Standartları Ajansı, bunun dondurmaları 'yemek için güvensiz' hale getirdiği uyarısında bulundu.

        İngiltere ve İrlanda'da L3338, L3339, L3340, L3341, L3342 parti kodlarıyla ve Son Kullanma Tarihi 12/2025 olan dondurma kutularının bu durumdan etkilendiği bildirildi.

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