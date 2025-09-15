Habertürk
        İngiltere, ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul etmeyecek | Dış Haberler

        İngiltere, ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul etmeyecek

        İngiltere, dünyanın önde gelen askeri okullarından Kraliyet Savunma Araştırmaları Kolejine, İsrailli öğrencilerin kabul edilmeyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 11:53 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:53
        İngiltere, askeri okuluna İsrailli öğrenci kabul etmeyecek
        The Telegraph'ın haberine göre hükümet, üst düzey askeri personel arasında ortak bir anlayış zemini oluşturmak için 1927'de kurulan okula ilk kez İsraillileri kabul etmeyeceğini bildirdi.

        Gazeteye konuşan bir İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi, İngiliz askeri okullarının, uluslararası insancıl hukuka uygun davranmayı öne çıkardığını belirterek, "Ancak İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonu genişletme kararı yanlıştır. Bu savaşı şu an bitirmenin, acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardımların girişi ile başlayan diplomatik bir yolu olmalı." ifadesini kullandı.

        İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram ise İngiltere hükümetinin kararına tepki göstererek, kendisinin de mezun olduğu okula İsrailli öğrenci kabul etmemeyi, "Savaştaki müttefike karşı onursuzca bir vefasızlık." olarak niteledi.

        Baram, bu kararın, İngiltere'nin kendi güvenliğini sabotaj anlamına geldiğini de ifade etti.

        İngiltere daha önce de 8-12 Eylül'de Londra'da yapılan dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2025) İsrail hükümet heyetinin davet edilmeyeceğini açıklamıştı.

