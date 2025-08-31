Habertürk
        İngiltere seyahat uyarısı mı yaptı?

        İngiltere seyahat uyarısı mı yaptı?

        DSÖ'nün 7 Ağustos 2025'te Türkiye'de mpox vakası tespit edildiğini doğrulamasının ardından İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına uyarıda bulundu. DSÖ'nün paylaştığı raporda, söz konusu vakanın yetişkin bir erkek olduğu ve yakın zamanda BAE'yi ziyaret ettiği ifade edildi. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik bir uyarı paylaşmadı

        Giriş: 31.08.2025 - 12:34 Güncelleme: 31.08.2025 - 12:39
        İngiltere seyahat uyarısı mı yaptı?
        İngiliz Exprress gazetesinin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 7 Ağustos 2025'te Türkiye'de mpox (maymun çiçeği) vakası tespit edildiğini doğrulamasının ardından İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Travel Health Pro' vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

        DSÖ'nün paylaştığı raporda, 7 Ağustos'ta Türkiye'de 'Maymun çiçeği (Mpox)' hastalığı vakası doğrulandı, bu kişinin Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) seyahat ettiği belirtildi.

        DSÖ'nün raporunun ardından İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Travel Health Pro' Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına uyarıda bulundu.

        Diğer yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik böyle bir uyarı paylaşmadı.

        ENFEKSİYONA BAE'E YAKALANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

        Raporda söz konusu vakanın yetişkin bir erkek olduğu ve yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği ifade edildi. Hastanın enfeksiyona bu seyahat sırasında yakalandığı tahmin ediliyor.

        Ayrıca Afrika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ise şu an için hastalıktan en çok etkilenen ülke olarak dikkati çekti. Demokratik Kongo'da yalnızca bu yıl 27 binden fazla vaka kayda geçti.

