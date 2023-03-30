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İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya, 400 bin askeri daha silah altına almak istiyor

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı istihbarat raporunda Rusya'nın 400 bin askeri daha silah altına almak istediği belirtildi

Giriş: 30.03.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya, 400 bin askeri daha silah altına almak istiyor
İngiltere: Rusya 400 bin askeri daha silah altına almak istiyor
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DHA

İngiltere Savunma Bakanlığı'nca paylaşılan istihbarat raporunda, Rusya'nın 400 bin askeri daha silah altına almak istediği, bunun seferberlikten ziyade bir 'profesyonel personel alma girişimi' olarak sunulduğu ifade edildi.

Foto: DHA
Foto: DHA

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu 'kampanyanın' 400 bin askeri silah altına almayı hedeflediği ifade edilerek, "Yetkililer 400 bin askerin daha silah altına alınması amacıyla büyük bir askere alma kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Rusya bu kampanyayı yeni ve zorunlu bir seferberlikten ziyade gönüllü ve profesyonel personele yönelik bir girişim olarak sunuyor. Rus yetkililer muhtemelen iç muhalefeti en aza indirmek amacıyla personel açığını kapatmak için sözde bir 'gönüllülük modeli' seçmişler. Kampanyanın 400 bin gerçek gönüllüyü çekmesi pek olası değil. Ancak Rusya'nın Ukrayna'daki savaş gücünü yeniden inşa etmek için personelden daha fazlasına ihtiyaç var; Rusya'nın şu anda sahip olduğundan daha fazla mühimmat ve askeri teçhizata ihtiyacı var" denildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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