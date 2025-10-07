Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 7. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 7. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 7. hafta maçları tamamlandı. Man United, Chelsea, Liverpool ve Man. City üç puanın sahibi oldu. Ligde tamamlanan 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere Premier Ligi'nde 7. haftanın sonuçları
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasının kapanış maçında Brentford ve Man. City karşı karşıya geldi.

        Chelsea, kendi evindeki mücadelede Liverpool'u 2-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 11 puana yükseldi.

        Man United, sahasında Sunderland'ı ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 10 puana yükseldi, Sunderland ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Man. City, ligin bu haftasında konuk olduğu Brentford'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 13 puana yükseldi, ev sahibi Brentford ise 7 puanda kaldı.

        Liverpool, ligin bu haftasında konuk olduğu Chelsea'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 15 puana yükseldi, ev sahibi Chelsea ise 11 puanda kaldı.

        AFC Bournemouth, evindeki mücadelede rakibi Fulham'ı etkili oyunuyla 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi AFC Bournemouth puanını 14'e yükseltti.

        Lig'in 7. haftasında Tottenham deplasmanda Leeds Utd'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Tottenham oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

        Ligin 7. haftasında Arsenal ile West Ham karşılaştı. Arsenal rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        7. haftada ev sahibi Wolves ile rakibi Brighton berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Aston Villa evinde konuk ettiği Burnley'i 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Newcastle Utd., ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Nott. Forest'i 2-0 mağlup etti.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Everton, rakibi Cry.Palace takımını 2-1 geçmeyi başardı.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 7. Haftanın Sonuçları
        03.10.2025 22:00
        AFC Bournemouth
        3
        Fulham
        1
        İY(0-0)
        04.10.2025 14:30
        Leeds United
        1
        Tottenham Hotspur
        2
        İY(1-1)
        04.10.2025 17:00
        Manchester United
        2
        Sunderland
        0
        İY(2-0)
        04.10.2025 17:00
        Arsenal
        2
        West Ham United
        0
        İY(1-0)
        04.10.2025 19:30
        Chelsea
        2
        Liverpool
        1
        İY(1-0)
        05.10.2025 16:00
        Wolverhampton
        1
        Brighton & Hove Albion
        1
        İY(1-0)
        05.10.2025 16:00
        Aston Villa
        2
        Burnley
        1
        İY(1-0)
        05.10.2025 16:00
        Newcastle United
        2
        Nottingham Forest
        0
        İY(0-0)
        05.10.2025 16:00
        Everton
        2
        Crystal Palace
        1
        İY(0-1)
        05.10.2025 18:30
        Brentford
        0
        Manchester City
        1
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 7. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		7 5 1 1 16 11
        2
        Liverpool
        		7 5 0 2 15 4
        3
        Tottenham Hotspur
        		7 4 2 1 14 8
        4
        AFC Bournemouth
        		7 4 2 1 14 3
        5
        Manchester City
        		7 4 1 2 13 9
        6
        Crystal Palace
        		7 3 3 1 12 4
        7
        Chelsea
        		7 3 2 2 11 4
        8
        Everton
        		7 3 2 2 11 2
        9
        Sunderland
        		7 3 2 2 11 1
        10
        Manchester United
        		7 3 1 3 10 -2
        11
        Newcastle United
        		7 2 3 2 9 1
        12
        Brighton & Hove Albion
        		7 2 3 2 9 0
        13
        Aston Villa
        		7 2 3 2 9 -1
        14
        Fulham
        		7 2 2 3 8 -3
        15
        Leeds United
        		7 2 2 3 8 -4
        16
        Brentford
        		7 2 1 4 7 -3
        17
        Nottingham Forest
        		7 1 2 4 5 -7
        18
        Burnley
        		7 1 1 5 4 -8
        19
        West Ham United
        		7 1 1 5 4 -10
        20
        Wolverhampton
        		7 0 2 5 2 -9

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 8. Hafta Maçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Habertürk Anasayfa