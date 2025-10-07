İngiltere Premier Ligi'nde 7. haftanın sonuçları

İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasının kapanış maçında Brentford ve Man. City karşı karşıya geldi.

Chelsea, kendi evindeki mücadelede Liverpool'u 2-1 geçerek galip gelmeyi başardı.Ve 11 puana yükseldi.

Man United, sahasında Sunderland'ı ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 10 puana yükseldi, Sunderland ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Man. City, ligin bu haftasında konuk olduğu Brentford'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 13 puana yükseldi, ev sahibi Brentford ise 7 puanda kaldı.

Liverpool, ligin bu haftasında konuk olduğu Chelsea'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 15 puana yükseldi, ev sahibi Chelsea ise 11 puanda kaldı.

AFC Bournemouth, evindeki mücadelede rakibi Fulham'ı etkili oyunuyla 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi AFC Bournemouth puanını 14'e yükseltti.

Lig'in 7. haftasında Tottenham deplasmanda Leeds Utd'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Tottenham oldu: Maç 2-1 tamamlandı.

Ligin 7. haftasında Arsenal ile West Ham karşılaştı. Arsenal rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.