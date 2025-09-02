Habertürk
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 3. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 3. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 3. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Chelsea, Man United, Liverpool ve Man. City haftayı galibiyet ile tamamladı. İngiltere Premier Ligi'nde 3. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 3. haftanın sonuçları ve puan durumu
        İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasının kapanışında, Aston Villa ile Cry.Palace karşı karşıya geldi.

        Zorlu deplasmanda Cry.Palace ev sahibi rakibi Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti.

        Liverpool, kendi sahasında ağırladığı Arsenal'a karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 9 puana ulaştı. Konuk Arsenal ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Man United, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Burnley'i 3-2 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 4 puana yükseldi.

        Chelsea, kendi sahasındaki mücadelesinde Fulham'ı mağlup ederek 2-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 7'ye yükseltti.

        Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Man. City, rakibi Brighton'a karşı 2-1 mağlup olarak puan kaybetti. Man. City'in bu puan kaybı ile ev sahibi Brighton puanını 4'e yükseltirken Man. City 3 puanda kaldı.

        Lig'in 3. haftasında Everton deplasmanda Wolves'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Everton oldu: Maç 3-2 tamamlandı.

        Zorlu deplasmanda AFC Bournemouth ev sahibi rakibi Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

        Sunderland, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brentford'u 2-1 mağlup etti.

        Leeds Utd ile Newcastle Utd. ligin 3. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Leeds Utd 4 puana ulaşırken, Newcastle Utd. ise 2 puana yükseldi.

        Lig'in 3. haftasında West Ham deplasmanda Nott. Forest'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip West Ham oldu: Maç 3-0 tamamlandı.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 3. Haftanın Sonuçları
        30.08.2025 14:30
        Chelsea
        2
        Fulham
        0
        İY(1-0)
        30.08.2025 17:00
        Wolverhampton
        2
        Everton
        3
        İY(1-2)
        30.08.2025 17:00
        Manchester United
        3
        Burnley
        2
        İY(1-0)
        30.08.2025 17:00
        Tottenham Hotspur
        0
        AFC Bournemouth
        1
        İY(0-1)
        30.08.2025 17:00
        Sunderland
        2
        Brentford
        1
        İY(0-0)
        30.08.2025 19:30
        Leeds United
        0
        Newcastle United
        0
        İY(0-0)
        31.08.2025 16:00
        Nottingham Forest
        0
        West Ham United
        3
        İY(0-0)
        31.08.2025 16:00
        Brighton & Hove Albion
        2
        Manchester City
        1
        İY(0-1)
        31.08.2025 18:30
        Liverpool
        1
        Arsenal
        0
        İY(0-0)
        31.08.2025 21:00
        Aston Villa
        0
        Crystal Palace
        3
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 3. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		3 3 0 0 9 4
        2
        Chelsea
        		3 2 1 0 7 6
        3
        Arsenal
        		3 2 0 1 6 5
        4
        Tottenham Hotspur
        		3 2 0 1 6 4
        5
        Everton
        		3 2 0 1 6 2
        6
        Sunderland
        		3 2 0 1 6 2
        7
        AFC Bournemouth
        		3 2 0 1 6 0
        8
        Crystal Palace
        		3 1 2 0 5 3
        9
        Manchester United
        		3 1 1 1 4 0
        10
        Nottingham Forest
        		3 1 1 1 4 -1
        11
        Brighton & Hove Albion
        		3 1 1 1 4 -1
        12
        Leeds United
        		3 1 1 1 4 -4
        13
        Manchester City
        		3 1 0 2 3 1
        14
        Burnley
        		3 1 0 2 3 -2
        15
        Brentford
        		3 1 0 2 3 -2
        16
        West Ham United
        		3 1 0 2 3 -4
        17
        Newcastle United
        		3 0 2 1 2 -1
        18
        Fulham
        		3 0 2 1 2 -2
        19
        Aston Villa
        		3 0 1 2 1 -4
        20
        Wolverhampton
        		3 0 0 3 0 -6

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 4. Hafta Maçları
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
