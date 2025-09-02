İngiltere Premier Ligi'nde 3. haftanın sonuçları ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nin 3. haftasının kapanışında, Aston Villa ile Cry.Palace karşı karşıya geldi.

Zorlu deplasmanda Cry.Palace ev sahibi rakibi Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti.

Liverpool, kendi sahasında ağırladığı Arsenal'a karşı üstünlük kurarak 1-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 9 puana ulaştı. Konuk Arsenal ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Man United, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Burnley'i 3-2 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 4 puana yükseldi.

Chelsea, kendi sahasındaki mücadelesinde Fulham'ı mağlup ederek 2-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 7'ye yükseltti.

Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Man. City, rakibi Brighton'a karşı 2-1 mağlup olarak puan kaybetti. Man. City'in bu puan kaybı ile ev sahibi Brighton puanını 4'e yükseltirken Man. City 3 puanda kaldı.

Lig'in 3. haftasında Everton deplasmanda Wolves'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Everton oldu: Maç 3-2 tamamlandı.

Zorlu deplasmanda AFC Bournemouth ev sahibi rakibi Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Sunderland, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Brentford'u 2-1 mağlup etti.