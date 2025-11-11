Habertürk
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor ALNY 15
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor KON 14
        KON
        14
        Çaykur Rizespor ÇRZ 14
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor ANT 13
        ANT
        13
        Gençlerbirliği GB 11
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor KYS 9
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor EYP 8
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük FKGK 7
        FKGK
        7
        İngiltere Premier Ligi'nde 11. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 11. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Chelsea, Man. City, Man United ve Liverpool haftayı galibiyetle kapattı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 11. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Giriş: 11.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 11. haftanın sonuçları ve puan durumu
        Man. City-Liverpool arasındaki mücadele, İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasının kapanışını yaptı.

        Man. City, evindeki mücadelede Liverpool'u 3-0 skorla geçerek puanını 22'ye yükseltti, konuk Liverpool ise evine puan kaybederek döndü.

        Chelsea, kendi evinde Wolves'i 3-0 mağlup ederek toplam puanını 20'a çıkardı; konuk ekip Wolves ise haftayı 2 puanda tamamladı.

        Liverpool, Man. City'i 3-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Liverpool bu mücadeleden sonra toplam puanını 18 yaparken Man. City ise 22 puanda kaldı.

        Zorlu deplasman mücadelesinde Man United, rakibi Tottenham ile karşılaşarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Man United 18 puana ulaşırken Tottenham ise 18 puana yükseldi.

        Everton, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Fulham'ı 2-0 mağlup etti.

        West Ham, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Burnley'i 3-2 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi West Ham puanını 10'a yükseltti.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Sunderland, rakibi Arsenal'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Cry.Palace evinde ağırladığı Brighton ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Cry.Palace 17 puana ulaşırken, Brighton ise 16 puana yükseldi

        Aston Villa, evindeki mücadelede rakibi AFC Bournemouth'u 4-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Brentford, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Newcastle Utd.'u 3-1 mağlup etti.

        Nott. Forest, evindeki mücadelede rakibi Leeds Utd'u etkili oyunuyla 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Nott. Forest puanını 9'a yükseltti.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 11. Haftanın Sonuçları
        08.11.2025 15:30
        Tottenham Hotspur
        2
        Manchester United
        2
        İY(0-1)
        08.11.2025 18:00
        Everton
        2
        Fulham
        0
        İY(1-0)
        08.11.2025 18:00
        West Ham United
        3
        Burnley
        2
        İY(1-1)
        08.11.2025 20:30
        Sunderland
        2
        Arsenal
        2
        İY(1-0)
        08.11.2025 23:00
        Chelsea
        3
        Wolverhampton
        0
        İY(0-0)
        09.11.2025 17:00
        Crystal Palace
        0
        Brighton & Hove Albion
        0
        İY(0-0)
        09.11.2025 17:00
        Aston Villa
        4
        AFC Bournemouth
        0
        İY(2-0)
        09.11.2025 17:00
        Brentford
        3
        Newcastle United
        1
        İY(0-1)
        09.11.2025 17:00
        Nottingham Forest
        3
        Leeds United
        1
        İY(1-1)
        09.11.2025 19:30
        Manchester City
        3
        Liverpool
        0
        İY(2-0)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 11. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		11 8 2 1 26 15
        2
        Manchester City
        		11 7 1 3 22 15
        3
        Chelsea
        		11 6 2 3 20 10
        4
        Sunderland
        		11 5 4 2 19 4
        5
        Tottenham Hotspur
        		11 5 3 3 18 9
        6
        Aston Villa
        		11 5 3 3 18 3
        7
        Manchester United
        		11 5 3 3 18 1
        8
        Liverpool
        		11 6 0 5 18 1
        9
        AFC Bournemouth
        		11 5 3 3 18 -1
        10
        Crystal Palace
        		11 4 5 2 17 5
        11
        Brighton & Hove Albion
        		11 4 4 3 16 2
        12
        Brentford
        		11 5 1 5 16 0
        13
        Everton
        		11 4 3 4 15 -1
        14
        Newcastle United
        		11 3 3 5 12 -3
        15
        Fulham
        		11 3 2 6 11 -4
        16
        Leeds United
        		11 3 2 6 11 -10
        17
        Burnley
        		11 3 1 7 10 -8
        18
        West Ham United
        		11 3 1 7 10 -10
        19
        Nottingham Forest
        		11 2 3 6 9 -10
        20
        Wolverhampton
        		11 0 2 9 2 -18

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 12. Hafta Maçları
