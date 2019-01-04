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İngiltere Premier Lig güncel puan durumu! Premier Lig 21. hafta puan durumu

İngiltere Premier Lig, 21. hafta karşılaşmasında Manchester City evinde lider Liverpool'u konuk etti. Zirve mücadelesi için hayati önem taşıyan dev karşılaşmada namağlup Liverpool, Manchester City karşısında ilk yenilgisini aldı ve puan farkı 4'e indi. Premier Lig'de 21. hafta maçlarının sona ermesiyle güncel puan durumu merak ediliyor. İşte, Premier Lig puan durumu...

04.01.2019 - 13:14 | Güncelleme: Futbol
İngiltere Premier Lig Puan durumu

Premier Lig 21 hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle güncel puan durumu merak ediliyor. Arsenal, Manchester United, Tottenham'ın galibiyetle kapattığı haftada Chelsea, Southampton ile berabere kaldı. Haftanın son karşılaşmasında Manchester City, lider Liverpool'u yenerek rakibine ilk yenilgisini tattırdı. Guardiola'nın öğrencileri, Liverpool'la puan farkını da 4'e indirerek şampiyonluk umutlarını korudu. İşte, İngiltere Premier Lig puan durumu...

İNGİLTERE PREMİER LİG 21. HAFTA PUAN DURUMU

 Takım AdıOGBMAYPuanAv.
1Liverpool21173149105439
2Manchester City21162356175039
3Tottenham21160546214825
4Chelsea21135338164422
5Arsenal21125446314115
6Manchester United21115543323811
7Leicester City219482523312
8Watford21858303129-1
9Wolverhampton21858232529-2
10West Ham United21849293228-3
11Everton217683131270
12Bournemouth218310314027-9
13Brighton & Hove Albion21759242926-5
14Crystal Palace216411192622-7
15Newcastle United214611152918-14
16Burnley215313214218-21
17Cardiff City215313194118-22
18Southampton213711213816-17
19Fulham213513194714-28
20Huddersfield Town212415133710-24
O: Oynadığı   B: Beraberlik   G: Galibiyet   M: Mağlubiyet   A: Attığı   Y: Yediği   AV: Averaj  

 

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