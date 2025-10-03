Premier Lig'in 7. haftası Arsenal- West Ham maçına sahne olacak. Lig'de oynadığı altı maçta dört galibiyet, birer beraberlik ve mağlübiyet alan Arsenal, West Ham karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Öte yandan oynadığı altı maçta sadece bir galibiyeti bulunan West Ham, zorlu Emirates deplasmanında sürpriz arayacak. Peki, Arsenal- West Ham maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...