Johnson'dan flaş izolasyon açıklaması

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede testi pozitif çıkanların kendilerini izole etme zorunluluğunu bu ayın ilerleyen günlerinde hükümetin 'hastalıkla yaşama stratejisi'ne bağlı olarak kaldırmayı planladığını açıkladı.

Parlamento'ya 21 Şubat'ta döndüğünde bu konuyu gündeme getireceğini belirten Johnson "Mevcut istatistiklerdeki cesaret verici eğilimlere bağlı olarak benim beklentim yasal olarak son kısıtlamaları da 1 ay erken sona erdirebileceğimiz yönünde. Buna testi pozitif çıkanların kendini izole etme zorunluluğu da dahil" dedi.