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        Haberler Futbol Diğer İngiltere penaltılarla turladı - Futbol Haberleri

        İngiltere penaltılarla turladı

        FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Nijerya´yı penaltılarla 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:39
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        İngiltere penaltılarla turladı
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        Brisbane Stadyumu'nda normal maç süresi ve uzatmaları 0-0 biten mücadelede İngiltere´den Bethany England, Rachel Daly, Alex Greenwood ve Chloe Kelly penaltılarda topu ağlarla buluşturdu. Georgia Stanway ise penaltı atışını kaçırdı.

        Nijerya ise penaltılarda Rasheedat Ajibade ve Christy Ucheiben ile topu filelere gönderdi. Desire Oparanozie ve Michelle Alozie penaltı atışından yararlanamadı. Rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan İngilizler, adını çeyrek finale yazdırdı.

        İngiltere´de Lauren Elizabeth James, rakibine yaptığı sert hareketin ardından VAR uyarısıyla 87´nci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        İngiltere, çeyrek finalde Kolombiya-Jamaika mücadelesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

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