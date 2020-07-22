İngiltere parlamento komisyonu: Hükümet, Rusya'nın Brexit referandumuna müdahalesini araştırmaktan kaçındı

İngiltere Parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu, Rusya'nın seçimlere müdahale iddialarıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturmayla ilgili raporunu yayımladı.
Raporda, 2016'da yapılan Avrupa Birliği referandumunda hükümetin Rusya'nın "müdahalesini" araştırmaktan "aktif bir şekilde kaçındığı" belirtiliyor.
Referanduma katılanların yüzde 51,9'u birlikten ayrılmaktan yana oy kullanmış ve Brexit sürecinin sonunda İngiltere, 1973'te katıldığı Avrupa Birliği'nden bu yıl 31 Ocak gecesi resmen ayrılmıştı.
Avrupa Parlamentosu'nun Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt "Brexit, Putin'e bir hediyeydi. Çünkü Avrupa Birliği'ni zayıflattı, İngiltere'yi yalnızlaştırdı. Rusya'nın raporu, yanıtlanmamış ne kadar soru olduğunu ortaya koyuyor" dedi.
Brexit Partisi lideri Nigel Farage ise raporu farklı yorumladı ve "AB'de kalma yanlıları ve medyanın büyük kesimi yıllar süren bir karalama kampanyası yürüttü. Rusya'nın müdahalesine ilişkin hiçbir kanıt yok. Hepsi bir aldatmacadan ibaret ve bize özür borçlular" diye konuştu.
İngiltere hükümeti, Aralık'ta yapılan seçimlerden önce raporun yayımlanmasını geciktirmekle suçlanmıştı.
Komisyon üyelerinden Kevan Jones da raporu açıklarken Başbakan Boris Johnson'ı raporun daha erken yayımlanmasına onay vermediğini öne sürdü, "Raporun geciktirilmesi için hiçbir neden yoktu" dedi.
Soruşturmada, "Rusya'nın dezenformasyon kampanyası, siber saldırılar ve İngiltere'de yaşayan Rus vatandaşlarının rolü gibi" konulara odaklandı.
Raporda, "Rusya'nın İngiltere üzerindeki nüfuzunun 'yeni normal' haline geldiği" ve Londra'nın seçimlere müdahaleyi önleme çabalarında "Moskova'nın peşinden koşturmak zorunda kaldığı" belirtildi.
İngiltere'nin Rusya'nın "ana hedefi" haline geldiği belirtilen raporda Rusya'dan kaynaklanan tehdidin göğüslenmesi için acilen önlem alınması gerektiği vurgulandı.
Ancak "Rusya'nın İngiltere'yi tehdit etmek için kullanabileceği endişesiyle" bazı "çok hassas bilgilerin" kamuoyuyla paylaşmayacağı belirtildi.
Raporda seçim döneminde İngiltere'nin "açık bir tehdit" haline gelmesine rağmen hiçbir kurumun bu tehdidin önlenmesi için sorumluluk almaya yanaşmadığı vurgulandı.
Komisyon üyesi Stewart Hosie, hiçbir hükümet üyesinin Rus müdahalesini araştırmaya yanaşmadığını belirterek "Kimse Rusya'nın AB referandumuna müdahale etmeye çalışıp çalışmadığını bilmiyordu, çünkü bilmek istemiyorlardı" dedi.
Raporda, 2014'teki İskoçya bağımsızlık referandumuna Rusya'nın müdahalede bulunduğuna işaret eden "kamuya açık yorumların bulunduğuna" işaret edildi.
Referanduma katılanların yüzde 55,3'ü bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı.
Komisyon üyesi Kevan Jones, "Hükümet bu konuya eğilmeyerek bizi düş kırıklığına uğrattı" dedi.
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