İngiltere otomobil pazarı Nisan'da çakıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında üretime ara verilen Avrupa otomotiv sektöründe Nisan ayı pazar verileri ortaya çıkmaya başladı.
İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'den (SMMT) yapılan açıklamada, İngiltere'de otomobil satışlarının Nisan'da yaklaşık yüzde 97.3 düşüşle, 1946'nın Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği kaydedildi.
İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden birkaç ay sonra Şubat 1946'da İngiltere'de 4 bin 44 yeni otomobil satılmıştı. SMMT'nin yayınladığı verilere göre, Nisan 2020'de ise 4 bin 321 otomobilin satışı gerçekleşti. İngiltere'de 2019'un Nisan ayında ise 161 bin 64 otomobil satılmıştı.
Ülkede ilk dört aylık dönemde ise, otomobil satışlarında yüzde 43.4 oranında daralma gerçekleştiği belirtiliyor.
Öte yandan, geçen yıl 2.31 milyon adet otomobilin satıldığı İngiltere'de, bu yıl toplam 1.68 milyon adet araç satılması bekleniyor.
SMMT'nin geçen ay yaptığı açıklamada, Land Rover Jaguar, Nissan, Toyota, Rolls Royce, Bentley, Vauxhall, Mc Laren, Honda, Mini ve Aston Martin gibi markaların fabrikaları bulunduğu İngiltere'de, 2020 sonuna kadar üretim hedeflerinin yüzde 15 kadar aşağı çekildiği belirtilmişti.
MART'TA YÜZDE 44 KÜÇÜLMÜŞTÜ
Dünya genelinde olduğu gibi Mart ayını da düşüş ile tamamlayan İngiltere otomotiv pazarı yüzde 44 gerilemişti.
Avrupa otomotiv pazarı da Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.8 gerilerken, İtalya'da otomobil satışları Mart'ta yüzde 85.4 Almanya'da yüzde 37.7, Fransa'da yüzde 72.2 ve İspanya'da ise yüzde 69.3 oranında düşmüştü.
Türkiye otomotiv pazarı ise Mart ayını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 büyüme ile kapatmıştı. Türkiye'de Nisan ayı verilerinin ise Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 6 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.
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