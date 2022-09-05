İngiltere'nin yeni başbakanını bekleyen 7 sorun

İngiltere'nin yeni başbakanı göreve başlar başlamaz mücadele etmesi gereken bir dizi sorunla karşılaşacak. Hayat pahalılığı, Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS'in durumu ve Ukrayna'daki savaş ilk akla gelen başlıklar. BBC muhabirleri, yeni başbakanın acil çözüm araması gerekecek yedi temel meseleyi derledi.
Aylar süren iç çekişmelerin ardından Muhafazakâr Parti'nin nasıl yeniden birleştirileceği yeni başbakanı bekleyen en temel siyasi sorunlardan biri.
Partinin önünde kısa vadede bir sınav da var: Boris Johnson'ın pandemi yasakları döneminde Başbakanlık konutunda verilen partiler konusunda Avam Kamarası'nı yanlış yönlendirip yönlendirmediğine ilişkin olarak bir soruşturma yürütülecek.
Eğer parti komisyonu Boris Johnson'ın cezalandırılmasına karar verirse, Muhafazakâr Parti milletvekillerinin bunu oylamaları gerekecek.
Yeni başbakan da vekillerin diledikleri gibi mi yoksa parti çizgisi doğrultusunda mı oylarını kullanmaları gerektiğine karar verecek.
Vekillerin Johnson'ın ceza alması yönünde oy kullanmaları yönünde talimat vermek, Johson'ın destekçilerini kızdırabilir.
Ancak tersi bir tutum da yeni başbakanın olayın üzerini kapatmaya çalıştığı şeklinde bir suçlamaya yol açabilir.
Hayat pahalılığı gibi çok daha ciddi sorunlar kapıdayken Muhafazakâr Parti içindeki çekişmeler neden önemli?
Öncelikle, insanların hayatlarını doğrudan etkileyecek politikaların parlamentodan geçirilebilmesi bölünmüş bir parti içinde çok daha zor.
İkincisi de eğer bakanlar uygulayacakları politikalar üzerine değil de yanlış tutumları savunmak amacıyla medyada daha çok boy göstermeye başlıyorsa, bu hükümetin vatandaşa derdini anlatmasını da zorlaştırıyor.
Yeni başbakanın görevi devralmasından kısa süre sonra Kuzey İrlanda protokolüyle ilgili harekete geçmesi gerekecek.
Hükümetin Brexit sonrası varılan anlaşmaların bazı kısımlarının gözardı edilmesine imkân tanıyan bir yasayı geçirmesinin ardından AB'yle görüşmeler sekteye uğramıştı.
Demokratik Birlik Partisi, protokol değiştirilmediği müddetçe yetki paylaşımına dayalı bir hükümet kurmayacağını açıkladı.
Burada 28 Ekim kilit öneme sahip bir tarih. Bu güne dek Kuzey İrlanda'da hükümetin tesis edilmesi gerekiyor.
Aksi takdirde hükümetin ya yeniden seçimlere gidileceğini açıklaması, ya yeni bir mühlet belirlenmesi için bir yasa geçirmesi, ya da Kuzey İrlanda hakkında verilecek kararlar üzerinde Londra'nın daha çok söz sahibi olmasını kabullenmesi gerekiyor.
2050'ye kadar sıfır gaz salımı hedefi nasıl tutturulacak?
Jonah Fisher, BBC Çevre Muhabiri
Doğalgaz fiyatlarındaki artışın yarattığı kriz ortamında, yeni başbakanın enerji politikaları konusunda alacağı kararlar İngiltere'nin sera gazı salımlarını 2050 yılına dek sıfır düzeyine çekme hedefini doğrudan etkileyecek.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişe öncelik verilecek mi yoksa fosil yakıtlar yeniden mi gözden geçirilecek?
Kuzey Denizi'ndeki petrol ve doğalgaz projelerine yeşil ışık yakılacak mı?
Hidrolik kırılma endüstrisine teşvik verilecek mi?
Hükümet sıfır sera gazı salımı hedefi kapsamında, 2035'e kadar elektrik üretimini dekarbonize etme taahhüdünde bulundu.
Bunun mümkün olabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük oranda yayılması gerekli.
Açık deniz rüzgâr türbinleri alanında İngiltere başarı öyküsü yazmış durumda.
Ancak güneş enerjisi santralleri ve karadaki rüzgâr türbinleri planlama süreci nedeniyle yavaş ilerliyor.
Planlama süreci yenilenebilir enetrji kaynaklarına geçişi hızlandırmak için basitleştirilebilir mi?
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İngiltere'nin yeni başbakanını bekleyen 7 sorun/ingiltere-nin-yeni-basbakanini-bekleyen-7-sorun-3517668
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