İngiltere'nin Hint kökenli ilk başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Kralı 3. Charles'tan hükümet kurma yetkisini aldı.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını dün kazanan Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu. Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, bu göreve gelen ilk Hint kökenli kişi.
Ülkenin en genç, en zengin ve beyaz olmayan ilk başbakanı Sunak, hükümet kurma yetkisini almak için Kral 3. Charles ile görüştü. Sunak, Kral Charles ile görüşmesinin ardından resmen hükümet kurma yetkisini aldı.
Daha sonrasında açıklama yapan Sunak, Truss döneminde ekonomide bazı hataların yapıldığını bunların düzeltileceğini söyledi.
"EKONOMİK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
İngiltere'nin yeni başbakanı Sunak, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada istifa eden bir önceki başbakan Liz Truss'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etmişti. Sunak, "Partiye ve ülkeye hizmet etmek hayatımın en büyük onurudur" dedi.
Milletvekillerinin desteğinden ötürü gurur duyduğunu ifade eden Sunak, "Önceliğimiz ülkeyi birleştirmek. Hiç şüphe yok ki, derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıyayız. İstikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Dürüstlük ve alçakgönüllülükle hizmet edeceğime söz veriyorum" diye konuştu.
TRUSS 20 EKİM'DE İSTİFA ETTİ
İngiltere'de 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Liz Truss, İngiltere Kralı 3. Charles'a istifasını sunmadan önce Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez ulusa seslendi.
Konuşmasında, Başbakan olarak görev yapmanın büyük bir onur olduğunu dile getiren Truss, hükümetinin, ekonomik olarak zor dönemlerde aileler ve işletmelerin yanında acil ve kararlı şekilde hareket ettiğini belirtti.
Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.
Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.
Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.
Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.
Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.
İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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