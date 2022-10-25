İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını dün kazanan Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu. Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, bu göreve gelen ilk Hint kökenli kişi.

Ülkenin en genç, en zengin ve beyaz olmayan ilk başbakanı Sunak, hükümet kurma yetkisini almak için Kral 3. Charles ile görüştü. Sunak, Kral Charles ile görüşmesinin ardından resmen hükümet kurma yetkisini aldı.

Daha sonrasında açıklama yapan Sunak, Truss döneminde ekonomide bazı hataların yapıldığını bunların düzeltileceğini söyledi.