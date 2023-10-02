Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Avrupa İngiltere'nin Oxford şehrinde patlama - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi İngiltere'nin Oxford şehrinde patlama meydana geldiği bildirildi

        İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında patlama olduğu belirtildi. Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 23:32 Güncelleme: 02.10.2023 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'nin Oxford şehrinde patlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere yerel basında, Oxford yakınlarındaki patlamanın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer aldı.

        Bölge halkı, akşam saatlerindeki patlamanın ardından çıkan yangının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

        Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        FB'li futbolcuyu kahreden cinayet!
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Mardin'de tüyler ürperten cinayet
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Yerlikaya: Onlara dünyayı dar ediyoruz
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        Dışişleri'nden İsrail'e çağrı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        1 TL vermediği için bıçakladı
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        7 araç birbirine girdi
        7 araç birbirine girdi
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 7. haftanın panoraması!
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Yükselen faiz yatırım durdurdu
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Habertürk Anasayfa