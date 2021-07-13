İngiltere'de kısıtlama kararına tepki: Sorumsuzluk

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İngiliz Tabipler Birliği (BMA), İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 19 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını kaldırma kararının, potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak söz konusu kararı "sorumsuzluk" olarak niteledi.

BMA Konsey Başkanı Dr. Chaand Nagpaul, yaptığı açıklamada, "Hükümetin 19 Temmuz'da kalan Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırma planlarını sürdürmeye karar vermesi sorumsuzluk ve açıkçası çok tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

Nagpaul, BMA'nın ülkede hızla artan enfeksiyon oranı ve Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışların, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) üzerindeki sakatlayıcı etkisi konusunda defalarca uyardığını hatırlattı.

"HÜKÜMET RİSK ALIYOR"

Nagpaul, Johnson'ın yavaş ve temkinli bir yaklaşımın önemini defalarca vurguladığını ancak hükümetin gerçekte tüm Kovid-19 düzenlemelerini bir çırpıda rafa kaldırarak potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğuracak şekilde ihtiyatı elden bıraktığını söyledi.

Mevcut dalganın zirvesinin beklendiği ağustos ortasına kadar ölümlerin günde 100 ila 200'e ulaşacağı ve hastaneye yatırılan hasta sayısının günde 1000 ila 2000 olacağı tahmin ediliyor.

KOVİD-19 KISITLAMALARI, 19 TEMMUZ'DA KALDIRILACAK

Başbakan Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusunun, 19 Temmuz itibarıyla kaldırılacağını bildirmişti.

"Ülkeyi şimdi açmak için doğru zaman olduğuna inandığını ve şu an açılmanın kıştan daha iyi olduğunu" söyleyen Johnson, dikkatli şekilde ilerlemenin hayati öneme sahip olduğunu bildirmişti.

İngiltere'de son 24 saatte 34 bin 471 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.