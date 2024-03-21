İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısında üyelerin 8'inin politika faizinin sabit tutulması ve birinin de 25 baz puan indirimle yüzde 5'e çekilmesi yönünde oy kullandığı belirtildi.

Ülkede yıllık enflasyonun şubatta yüzde 3,4 ile beklentilerin altına gerilediği anımsatılan açıklamada, hizmet sektörü enflasyonunun da düşmesine rağmen yüzde 6,1 ile hala yüksek seviyede olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kısa vadeli birçok enflasyon beklentisinin hafiflemeye devam ettiği kaydedilirken, enflasyonun bu yılın ikinci yarısında hedeflenen seviye olan yüzde 2'nin hafif altına ineceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Buna rağmen enflasyonun bazı şoklar veya aksaklıklar nedeniyle hedeften sapabileceği dönemler olabileceğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

REKLAM

"Para politikası, orta vadede enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda, son toplantıda Banka, politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutmaya karar verdi. Manşet enflasyon, kısmi baz etkiler, enerji ve mal fiyatlarından kaynaklanan dış etkenler nedeniyle nispeten keskin şekilde gerilemeye devam etti. Para politikasının kısıtlayıcı duruşu, reel ekonomi üzerinde baskı oluştururken, iş gücü piyasasının gevşemesini ve enflasyonist baskıların hafiflemesini sağlıyor. Bununla birlikte, enflasyonun kalıcılığına ilişkin temel göstergeler de yüksek kalmaya devam ediyor. Para politikasının, orta vadede enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine düşürmek için yeterince uzun süre kısıtlayıcı kalması gerekecek. PPK, geçen sonbahardan beri, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde yerleşik hale gelme riski ortadan kalkana kadar, para politikasının uzun bir süre boyunca kısıtlayıcı olması gerektiği kanısına vardı. PPK, politika faizi düşürülse bile para politikası duruşunun kısıtlayıcı kalabileceği görüşünde."