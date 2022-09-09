İngiltere Merkez Bankası faiz kararını erteledi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 15 Eylül'deki Para Politikası Komitesi toplantısının ertelendiğini duyurdu. BoE piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını 22 Eylül'e erteledi.
Söz konusu karar II. Elizabeth'in ölümü üzerine ülkede 12 gün yas ilan edilmesi sebebiyle alındı.
BoE son olarak ağustos ayında 50 baz puanlık bir artırıma giderek politika faizini yüzde 1.75'e çekmişti. Bu, son 27 yılın en yüksek orandaki faiz artırımı olmuştu.
'ÖNCELİK YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİ'
BoE Başkanı Andrew Bailey ağustostaki kararın ardından yaptığı basın açıklamasında, “Önceliğimiz yüzde 2 enflasyon hedefi. Eylül ayında yapacağımız toplantıda ve sonrasında her şey mümkün” ifadelerini kullandı.
Reuters'ın son anketinde eylül toplantısı için 50 baz puanlık artırım beklentisi öne çıktı. Ekonomistler BoE'nin kasım ayında ise frene basarak 25 baz puanlık artırımla yetinmesini bekliyor.
SENEYE DARALMA BEKLİYOR
İngiltere'de enflasyon temmuz ayında yüzde 10.1 ile 40 yılın zirvesine yükseldi. BoE ağustos ayında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13 olarak açıkladı. Banka bunun yanında 2022'nin son çeyreğinde ekonominin daralmasını ve daralmanın 2023'te sürmesini beklediğini açıkladı.
TAZİYELERİNİ İLETTİ
Bailey Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından yaptığı yazılı açıklamada ise "Majestelerinin ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Bankadaki herkes adına Kraliyet ailesine en derin taziyelerimi iletmek istiyorum. Çoğumuz için o, gördüğümüz tek devlet başkanıydı. Ülkemiz ve Milletler Topluluğu için ilham verici bir figür olarak hatırlanacaktır. BoE banknotlarında yer alan ilk hükümdar olan Kraliçe'nin ikonik portreleri, yaptığımız en önemli işlerden bazıları ile eş anlamlıdır. Kraliçe'nin resmini içeren mevcut banknotlar yasal ödeme aracı olmaya devam edecektir. Mevcut BoE banknotlarına ilişkin yeni bir duyuru, yas döneminin sonrasında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
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