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        Haberler Bilgi Spor İngiltere Lig Kupası yarı finali: Arsenal- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İngiltere Lig Kupası yarı finali: Arsenal- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Arsenal ile Newcastle İngiltere Lig Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşacak.Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, çeyrek finalde Crystal Palace'ı 3-2 yenerek üst tura yükseldi. Öte yandan Brentford'u 3-1 yenen Newcastle yarı finale yükselen takım oldu. Peki Arsenal- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:47
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        • 1

          İngiltere Lig Kupası yarı finali Arsenal- Newcastle maçına sahne oluyor. Preston ve Crystal Palace engellerini aşan Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu. Öte yandan son 16 turunda Chelsea, çeyrek finalde ise Brentford'u eleyen Newcastle yarı finalde Arsenal'in rakibi oldu. Peki, Arsenal- Newcastle maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          ARSENAL- NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?

          Arsenal- Newcastle maçı 7 Ocak Salı (yarın) 23.00'te oynanacak.

        • 3

          ARSENAL- NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        • 4

          ARSENAL MUHTEMEL 11

          Raya, Partey, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Merino, Oddegard, Trossard, Martinelli, Gabriel Jesus

        • 5

          NEWCASTLE MUHTEMEL 11

          Dubravka, Livramento, Botman, Burn, Hall, Guimares, Tonali, Joelinton, Murphy, Gordon, Isak

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