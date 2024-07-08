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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İngiltere kalecisi Pickford'dan penaltılara özel çalışma! Su şişesi ayrıntısı... - Futbol Haberleri

        İngiltere kalecisi Pickford'dan penaltılara özel çalışma! Su şişesi ayrıntısı...

        EURO 2024 Çeyrek final maçında İngiltere kalecisi Jordan Pickford'un penaltı hazırlığı kameralara yansıdı. İngiliz kalecinin tüm rakiplerinin penaltılarını nereye atacağıyla ilgili notları su şişesine yazması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:23
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        Pickford'un penaltı notları su şişesinde!
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        EURO 2024'te İngiltere'nin İsviçre'yi penaltılarla 5-3 mağlup ettiği maç sonrası İngiltere kalecisi Jordan Pickford'la ilgili bir paylaşım büyük ilgi gördü.

        Pickford'ın tüm rakiplerinin penaltılarını nereye atacağına dair su şişesine aldığı notlar kameralara yansıdı.

        Notta İsviçreli futbolcu Akanji'nin penaltıyı kendi soluna attığına dair not alındığı görülürken Pickford'da atışı soluna yatarak kurtardı ve takımını yarı finale taşıdı.

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