İngiltere'den gönderilecek, Ruanda'da kalacaklar

İngiltere İçişleri Bakanı Patel ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, Ruanda'nın başkenti Kigali'de "Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklık Anlaşması"nı imzaladı.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Patel, "dünyada bir ilk" olan Ruanda ile ortaklık sayesinde, İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerden bazılarının "yerleştirilmek ve hayatlarını yeniden inşa etmek için Ruanda'ya gönderileceğini" dile getirdi.
"İNGİLİZ İLTİCA SİSTEMİ ÇÖKTÜ"
İngiliz iltica sisteminin baskı altında çöktüğünü kaydeden Patel, Ruanda'ya yerleştirilenlere 5 yıla kadar eğitim, konaklama ve sağlık hizmetlerini içeren destek verileceğini belirtti.
İngiltere'nin Ruanda'nın kalkınmasına ve "ülkedeki insanların hayatlarını iyileştirecek" bu adıma önemli bir yatırım yaptığını aktaran Patel, "Bu, küresel bir sorun. Birçok ülke (düzensiz göçün) zorlukları ve nedenlerini ele almak için mücadele ediyor, bunun tek veya basit bir çözümü yok." dedi.
Patel, Ruanda'yı seçmeye nasıl karar verildiğine ilişkin bir soru üzerine, "Ruanda, mülteciler ve yeniden yerleşim açısından çok benzersiz bir tarihe sahip. Her şeyden önce, Ruanda, hukukun üstünlüğüne saygı duyan, güvenli bir ülke." diye konuştu.
Ruanda'ya gönderilenlerin beden ve ruh sağlığının sorumluluğunun kimde olacağı da sorulan Patel, bunun "her şeyden önce bir ortaklık" olduğunu belirterek "Tek taraflı bir anlaşma değil." ifadesini kullandı.
Patel, Ruanda ile yaptıkları anlaşmanın, cinayet ve intihar gibi olayların görüldüğü Avustralya'daki benzer uygulamayla karşılaştırılamayacağını savunarak kendi ekiplerinin tesisler üzerinde çalıştığını kaydetti.
RUANDA'YA 120 MİLYON STERLİN YAPTIRIM YAPILACACAK
İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ortaklık kapsamında İngiltere, Ruanda'nın ekonomik kalkınmasına ve büyümesine 120 milyon sterlinlik (2,3 milyar TL) yatırım yapacak, sığınma işlemleri, konaklama ve entegrasyon için de finansman desteği sunacak.
Yeni plan kapsamında, İngiliz ordusu bugünden itibaren Sınır Gücü ile ortaklaşa olarak Manş Denizi'nde göçmen teknelerine müdahalede rol alacak. Bu adım, 50 milyon sterlinlik (959 milyon TL) yeni finansmanla desteklenerek yeni tekneler alınacak ve uzman askeri personel sağlanacak.
Sky News'e göre, mülteci başvurusu başarılı olanlara, Ruanda'da çalışma, yaşama, sağlık ve eğitim gibi tüm haklarının olduğu 5 yıllık bir destek paketi sağlanacak.
Başvuruları kabul edilmeyenler ise yine göçmen statüsü alabilecek veya kendi ülkelerine ya da oturum hakkına sahip oldukları başka bir ülkeye gönderilebilecek.
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