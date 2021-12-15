İngiltere'de yeni kısıtlamalara onay

İngiltere'de alt meclis olan Avam Kamarası'nda milletvekilleri, ülkede yayılan Omicron varyantı ve artan Covid-19 vakaları nedeniyle kısaca "B Planı" diye anılan daha sıkı önlemlere geçiş konusundaki yasal düzenlemeler için oy kullandı.
Yerel saatle 18.30'da başlayan oturumda milletvekilleri, ülkede zorunlu maske kuralının daha fazla iç mekanı kapsaması, Covid-19 aşı pasaportlarının büyük mekanlar için uygulamaya konulması, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına aşıların zorunlu olması ve Omicron vakaları ile temasta bulunan kişilerin günlük testler yaparak karantina uygulamaması konularında oy kullandı.
Açıklanan oylama sonuçlarına göre yeni önlemler arasında belirlenen daha fazla iç mekanda zorunlu maske kullanımına ilişkin karar, 41'e karşı 441 oyla onaylandı. Sonuç ile birlikte ilerleyen günlerde hükümetin maske kullanma zorunluluğu olan mekanları açıklaması bekleniyor.
Karara göre restoranlar, barlar ve spor salonları haricinde çoğu halka açık iç mekanlarda maske takmanın zorunlu hale gelmesi bekleniyor.
AŞI PASAPORTU ONAYLANDI
Milletvekilleri oy çoğunluğu ile kalabalık grupların bir araya geldiği gece kulüpleri gibi eğlence merkezleri girişlerinde Covid-19 aşı pasaportlarının istenmesine de onay verdi.
126 oya karşı 369 oyla kabul edilen düzenlemeye daha önce en çok İşçi Partisi destek vermişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın partisi olan Muhafazakar Parti ise aşı pasaportlarına karşı çıkıyordu. Oylama sonucuna göre 101 Muhafazakar Parti milletvekilinin Johnson'a karşı oy kullandığı iddia edildi.
İlerleyen günlerde halkın kalabalık iç mekanlara girebilmek için 2 doz aşı yaptırdıklarını kanıtlayan aşı pasaportlarını alması gerekiyor.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZORUNLU AŞI
Onaylanan yeni kurallardan bir diğeri ise Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına aşıların zorunlu hale getirilmesi oldu. Söz konusu kural, 100'e karşı 385 oyla kabul edildi. Bu karar ile birlikte sağlık çalışanları işlerine devam edebilmek için Covid-19 aşısı olmak zorunda.
Milletvekilleri ayrıca, Omicron ya da Covid-19 vakası ile temasta bulunan 2 doz aşılanmış kişilerin 7 gün boyunca hızlı sonuç veren yanal akış testi yaptırarak karantinaya girmemesini de oyladı. Karar oy çoğunluğu ile kabul edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!