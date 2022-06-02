İngiltere'de Platin Jübile heyecanı: Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı 4 gün boyunca birçok etkinlikle kutlanacak
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtta 70. yılı kapsamında Platin Jübile kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil başladı. Ülke çapında halka açık çeşitli etkinlikler ve sokak partileri düzenlenecek.
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları nedeniyle dört günlük resmi tatil bugün başladı.
Dört gün boyunca ülke çapında halka açık çeşitli etkinlikler ve sokak partileri düzenlenecek.
Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta 70 yılını tamamlayan ilk kişi olmuş ve Platin Jübilesini bu yıl 6 Şubat'ta kutlamıştı.
2. Elizabeth Jübile mesajında, kutlama etkinliklerini düzenleyenlere teşekkür etti ve "birçok mutlu anı" yaratılacağını söyledi.
Kraliçe, "Bana gösterilen iyi niyetten ilham almaya devam ediyorum ve önümüzdeki günlerin, geleceğe güven ve şevkle bakarken son 70 yılda başarılanları düşünmek için bir fırsat sunmasını umuyorum" dedi.
Platin Jübile kutlamaları öncesi Kraliçe'nin resmi bir fotoğrafı da yayımlandı.
Ranald Mackechnie tarafından çekilen portre, bu yılın başlarında Windsor Kalesi'nde çekildi.
Perşembe günü geçit töreni ile başlayıp Pazar günü Londra'da yapılacak Jübile Gösterisi ile sona erecek bir dizi resmi etkinlik de düzenlenecek.
Hareket sorunları yaşayan ve son zamanlarda birçok etkinliğe katılımını iptal eden 96 yaşındaki Kraliçe'nin, Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonunda gösteriyi izlemesi bekleniyor.
Şu anda ABD'de yaşayan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Megan Markle geçit törenini izleyecek, ancak balkonda görünmeyecekler.
Kraliçe'nin, ABD'deki bir cinsel saldırı davası nedeniyle kraliyet unvanları iade edilen oğlu Prens Andrew da törende yer almayacak.
İngiltere'de Platin Jübile heyecanı: Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı 4 gün boyunca birçok etkinlikle kutlanacak/ingiltere-de-platin-jubile-heyecani-kralice-2-elizabeth-in-tahttaki-70-yili-4-gun-boyunca-bircok-etk-3458121
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