İngiltere'de penaltıları kaçıran siyahi isimlere ırkçı saldırı!

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İngiltere'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) finalinde İtalya'ya mağlubiyetinde Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho penaltıları kaçırdıktan sonra sosyal medyada ırkçı mesajlara maruz kaldı.

19 yaşındaki Arsenal'in yıldızı yedek kulübesinden çıktı ve İtalya'ya mağlup oldukları maçta beşinci penaltıyı aldı. Maçın hemen ardından Saka, sosyal medya hesabından ırkçı mesajlara maruz kaldı.

Kullanıcıların 'ülkemden git', 'Nijerya'ya geri dön' mesajları paylaştığı görüldü.

JOHNSON: İNGİLTERE TAKIMI KAHRAMAN OLARAK ÖVÜLMEYİ HAK EDİYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sosyal medya hesabından ırkçı mesajları kınadı. Johnson, "İngiltere takımı, sosyal medyada ırksal olarak suistimal edilmeyi değil, kahraman olarak övülmeyi hak ediyor. Bu korkunç istismarın sorumluları kendilerinden utanmalıdır." dedi.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA: DEHŞETE DÜŞTÜK

İngiltere Futbol Federasyonu, ırkçılık mesajları karşısında 'dehşete düştüğünü' ve ırkçılıktan etkilenen oyuncuları desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.

Açıklamada, “Etkilenen oyuncuları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve sorumlu herkes için mümkün olan en sert cezaların verilmesini isteyeceğiz. 'Sosyal medya şirketleri bu tür iğrenç suistimallerin olmaması için destek vermeli.” İfadeleri kullanıldı.

Genç oyuncu Saka, İngiltere için turnuvanın yıldızlarından biri oldu. Dört kez forma giydi ve harika gösteriler yaptı.

Saka'nın, kaçırdığı penaltının ardından çok üzüldüğü gözle görüldü. Daha sonra teknik direktör Gareth Southgate tüm sorumluluğu üstlendi.

Southgate BBC’ye, "Bana bağlı, antrenmanda yaptıklarımıza dayanarak penaltı kullanacaklara ben karar verdim. Kimse tek başına değil, ekip olarak birlikte kazandık.' açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sosyal medya hesabından ırkçı mesajları kınadı. Johnson, "İngiltere takımı, sosyal medyada ırksal olarak suistimal edilmeyi değil, kahraman olarak övülmeyi hak ediyor. Bu korkunç istismarın sorumluları kendilerinden utanmalıdır." dedi.