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        İngiltere'de kazanan Max Verstappen!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 20:04
        İngiltere'de kazanan Max Verstappen!
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        Sezonun 11. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlendi.

        Yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen, çok büyük kısmını üstün götürdüğü mücadelede bitiş çizgisini 1:25:16.938'lik derecesiyle ilk sırada geçerek üst üste 6'ncı, sezonun ise 8'inci birinciliğine ulaştı.

        McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 3.798 gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, liderin 6.783 saniye ardından üçüncü oldu. Norris'in takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ise dördüncülük elde etti.

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        Şampiyonada bu sezon Verstappen'in dışında sadece takım arkadaşı Sergio Perez, iki kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

        Sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 23 Temmuz'da düzenlenecek.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 156

        3. Fernando Alonso (İspanya): 137

        4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 121

        5. Carlos Sainz (İspanya): 83

        Takımlar

        1. Red Bull: 411

        2. Mercedes: 203

        3. Aston Martin: 181

        4. Ferrari: 157

        5. McLaren: 59

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