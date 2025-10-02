İngiltere'de İsrail protestosu: Wembley'e yürüdüler!

Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle İsrail'in futboldan men edilmesini isteyen bir grup, Wembley Stadı önünde protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı önünde toplanan grup, "İsrail'i FIFA'dan atın", "Filistin'e adalet", "İsrail'i boykot edin", "Yaşasın özgür Filistin" sloganları atarak Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Protestocular, İngiltere Futbol Federasyonu'na, İsrail'in UEFA ve FIFA tarafından men edilmesine destek vermesi çağrısında bulundu.

Emma isimli protestocu AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası etkinliklerden, futboldan, Eurovision gibi faaliyetlerden men edilmesi gerektiğini belirterek, "İsrail, Filistinlilere karşı son derece iğrenç, korkunç bir şekilde davranıyor ve çoğumuzun ne kadar tiksindiğini tam olarak anlamıyorlar. İsrail Avrupa’da değil, Orta Doğu’da. Filistinlileri içermeyen bir ulusal futbol takımı gönderme hakları olduğunu da düşünmüyorum. Futbol takımlarına da aşağılayıcı bir şekilde davranıyorlar. Son iki yılda İsrail ve IDF’nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) Gazze’de ve Batı Şeria’da, ayrıca İsrail’in içinde yaşayan Filistinlilere karşı sergilediği davranışlar inanılmaz derecede korkunç." diye konuştu.

İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırması ve çok sayıda aktivisti yasadışı şekilde alıkoymasına şaşırmadığını dile getiren Emma, "O filonun Gazze’nin yakınına bile gitmesine hiçbir şekilde izin verileceğini düşünmemiştim. Gazze’deki Filistinliler kıyıdan birkaç metre uzakta balık bile tutamıyor. Filoda olanların çok cesur olduklarını düşünüyorum, çünkü başlarına gelecekleri bildiklerine inanıyorum. Elbette, onların gözaltından serbest bırakılmasını görmek isterim." ifadelerini kullandı.