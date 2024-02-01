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        Haberler Sağlık İngiltere'de eczaneler, doktor reçetesiz 7 hastalığı tedavi edebilecek

        İngiltere'de eczaneler, doktor reçetesiz 7 hastalığı tedavi edebilecek

        İngiltere'de boğaz ağrısı ve kulak ağrısı gibi yedi yaygın rahatsızlığı olan kişiler, aile hekimlerinden randevu almak yerine, değerlendirilmek üzere bir eczaneye gidebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:40
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        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
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        İngiltere'deki eczacılar, "Önce Eczane" programı kapsamında konsültasyon yapabilecek ve uygun olduğunda antibiyotik verebilecek. Amaç, insanların ihtiyaç duydukları yardımı almalarını kolaylaştırmak ve sistemdeki randevuları azaltmak.

        BBC'de yer alan habere göre, benzer hizmetler İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da da halihazırda bulunuyor.

        Eczacılar, boğaz ağrısı, kulak ağrısı, sinüzit, impetigoimpetigo, zona, enfekteenfekte böcek ısırıkları, kadınlarda komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları şikayetleriyle eczaneye başvuran hastalara hekim randevusu olmadan teşhis koyabilecek ve tedavi uygulayabilecek.

        Hastalar yeni hizmete doğrudan bir eczaneye giderek erişebilecek. Ayrıca Ulusal Sağlık Servisi (NHS) 111, acil tedavi merkezleri, acil servisler veya aile hekimleri tarafından da yönlendirilebilirler. Bir aile hekimine kayıtlı olmayanlar da hizmete erişebilecek.

        Bahsedilen yedi durumdan biri teşhis edilirse, eczacılar hastaları doktora göndermek yerine onlara ilaç verebilecek.

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