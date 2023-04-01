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İngiltere'de deneniyor! Kan testleri kanser hastalarını kemoterapiden kurtarabilir

Kanser hücrelerinin izlerini tespit edebilen bir kan testi, her yıl binlerce hastayı gereksiz kemoterapiden kurtarabilir

Giriş: 01.04.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de deneniyor! Kan testleri kanser hastalarını kemoterapiden kurtarabilir
Kan testleri kanser hastalarını kemoterapiden kurtarabilir
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İngiltere'de yapılan büyük bir bağırsak kanseri araştırması, testin ameliyatın tümörün tamamını alıp almadığını gösterip gösteremeyeceğini inceliyor.

Doktorlar, 3. evre bağırsak kanseri olan hastaların yarısının ameliyatla tedavi edilebildiğini, dolayısıyla kemoterapinin gereksiz olduğunu söylüyor. Birleşik Krallık'taki çalışmaya yaklaşık 1.600 bağırsak kanseri hastası dahil edildi.

KEMOTERAPİ YERİNE ORAL KEMOTERAPİ TABLETİ

Londra, Chelsea'deki King's Road'da bir kuaför salonu işleten ve aynı zamanda moda çekimlerinde stilist olarak çalışan Ben Cooke'a geçen yılın mart ayı başlarında 3. evre bağırsak kanseri teşhisi kondu. Cooke, ameliyatla başarılı bir şekilde tedavi edildi.

BBC'de yer alan habere göre, tedavide altın standart, kalan tümör hücrelerini temizlemek ve kanserin geri dönme riskini azaltmak için intravenöz kemoterapi almak. Ancak bağırsak kanserinde kullanılan oksaliplatin kemoterapisi, periferik nöropati adı verilen, ellerde ve ayaklarda ağrılı karıncalanma ve uyuşukluğa neden olabilir. Bu sinir hasarı uzun süreli olabilir. Cooke da, bunun sevdiği işi yapma becerisini etkileyebileceğinden endişe etti ve "Bununla başa çıkmam mümkün olmazdı. Çalışmam gerekiyor, bu benim terapim" dedi.

52 yaşındaki hasta, Londra'daki Royal Marsden Hastanesi'nde, bir kan testinin kemoterapiye gerçekten ihtiyaç olup olmadığını gösterip gösteremeyeceğini değerlendiren çalışmaya katıldı.

Test sonucu artık kanser olmadığını gösterdiğinden damardan kemoterapi almaktan kaçındı. Bunun yerine, denemeye katılan herkes gibi, günde iki kez oral kemoterapi tableti aldı. Bunun çok az yan etkisi oldu ve çalışmaya devam etmesini sağladı.

Cooke, "Ellerimde karıncalanma olmaması tam anlamıyla bir nimetti" dedi.

HER YIL BİNLERCE BAĞIRSAK KANSERİ HASTASININ TEDAVİ ŞEKLİNİ ETKİLEYEBİLİR

Kan testleri, kan dolaşımında dolaşımdaki tümör DNA'sı adı verilen mikroskobik kanser izlerini arayarak çalışıyor. Bu belirteçlerin varlığı hastanın ameliyatla tedavi edilip edilmediğini gösteriyor. Bu tür küçük parçalar taramada ise görünmüyor.

Denemenin baş araştırmacısı Dr. Naureen Starling, elde edilecek sonucun her yıl binlerce bağırsak kanseri hastasının tedavi şeklini etkileyebileceğini söyledi.

Starling, "Evre 3 bağırsak kanserli hastaların yarısı tek başına ameliyatla tedavi ediliyor, bu nedenle hastaların büyük bir bölümünü aşırı tedavi ediyoruz. Bu özel teknolojinin pek çok kanser hastasını gereksiz kemoterapiden kurtarabileceği umuluyor. Bu, hasta için iyi, sağlık hizmeti için iyi" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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