İngiltere'de beyin kanaması geçiren bir kişi, kafatası parçasını midesinde taşıdı

İngiltere'nin Liverpool şehrinde geçen yıl nadir görülen ‘kavernom’ teşhisi konulan Ellie Morris-Davies, 13 haftada 9 kez beyin ameliyatı geçirdi.

Tedavi süreci sırasında doktorlar, enfeksiyon riskini azaltmak ve iyileşme sürecini kolaylaştırmak amacıyla kafatasının bir bölümünü geçici olarak karın boşluğuna yerleştirdi.

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Doktorlar bu tıbbi müdahalenin, genç kızın yaşamını kurtaran önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ellie, geçirdiği operasyonların ardından yürümeyi, konuşmayı ve yutmayı yeniden öğrendi.