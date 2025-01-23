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        Haberler Sağlık İngiltere'de antibiyotik ilaçların demans riskinin azaltılmasındaki olası etkisi araştırılıyor | Sağlık Haberleri

        İngiltere'de antibiyotik ilaçların demans riskinin azaltılmasındaki olası etkisi araştırılıyor

        İngiltere'de yapılan bir araştırmada, sık kullanılan antibiyotik ve antiviral gibi bazı reçeteli ilaçların demans hastalığı riskini azaltılmasındaki olası etkisi çalışıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:36
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        Antibiyotikler demans riskini azaltır mı?
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        Cambridge ve Exeter Üniversitelerinden araştırmacılar, sık kullanılan bazı reçeteli ilaçların, demans hastalığı riskiyle ilişkisine dair ortak araştırma yürüttü.

        Bu kapsamda 130 milyon tıbbi kayıt verisini ve 1 milyon demans vakasını inceleyen araştırmacılar, viral ve bakteriyel enfeksiyonların demans hastalığının gelişmesinde rol oynayabileceğini, dolayısıyla da antibiyotiklerin ve virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan antiviral ilaçların demans riskini azaltılmasında etkili olabileceğini ortaya koydu.

        Araştırmacılar diyabet, kalp, antidepresan, vitamin, takviye ve şizofreni vakaların tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçların ise demans riskini arttırabileceğini ifade etti.

        Bu ilaçların ve aşılamanın demans hastalığıyla savaşmak için kullanılabilecek olmasını "ümit verici" olarak nitelendiren araştırmacılar, bu bulguların "potansiyel olarak hastalık önleyici" olduğunu vurguladı.

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        "BULGULAR, KLİNİK DENEYLERLE TEST EDİLMELİ"

        The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere'deki Alzheimer Araştırmalarından Dr. Julia Dudley, çalışmaya ilişkin, mevcut ilaçların demans riskini azaltmak için kullanıp kullanılmayacağını söylemenin çok erken olduğunu, araştırmacıların bu bulguları klinik deneylerde test etmesi gerektiğini söyledi.

        İngiltere'deki "Alzheimer Topluluğu" araştırmacısı Richard Oakley, güvenilirliği kanıtlanmış ilaçların demans hastalığı riskini azaltmak için kullanılma ihtimalinin, yeni bir demans ilacı geliştirmek için gereken onlarca yıldan ve paradan tasarruf sağlanmasına imkan tanıyabileceğini belirtti.

        Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, günümüzde dünya genelinde 55 milyondan fazla insan demans hastalığıyla mücadele ediyor, her yıl yaklaşık 10 milyon yeni demans vakası görülüyor.

        Araştırma bulguları "Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions" dergisinde yayımlandı.

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