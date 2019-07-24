24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine ve Başbakanlığa Boris Johnson'ın seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Adalet Bakanı David Gauke ve Kabine Ofisi Bakanı David Lidington kabinedeki görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.
Eğitim Bakanı Anne Frances Milton ile İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan da önceden kabinedeki görevlerinden istifalarını duyurmuştu.
Ayrıca Lordlar Kamarası'nda Grup Başkan Vekili Lord John David Beckett Taylor da istifa ettiğini açıkladı.
"DİKKATE DEĞER İLERLEME KAYDETTİK"
Maliye Bakanı Hammond istifa mektubunda, "Brexit'e ilişkin çözümlenmemiş meselelerin yarattığı belirsizliklere rağmen, kamu finansmanın yeniden yapılandırılması ve İngiliz ekonomisinin gelecekteki fırsatlara hazırlanması konusunda dikkate değer ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı.
Hammond, 2009'da ülkenin net kamu borçlanma ihtiyacının gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranının yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu hatırlatarak, bunun geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 1 seviyesine gerilediğini belirtti.
JOHNSON 92 BİN OYLA YENİ BAŞBAKAN OLDU
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Johnson, dün ülkenin yeni başbakanı oldu.
Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kalmıştı.
Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazanmıştı.
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