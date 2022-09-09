İngiltere'de 10 günlük ulusal yas başladı

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle İngiltere yas tutmaya başladı.
Ülkede bayraklar yarıya indirildi, etkinlikler iptal edildi, Kraliyet Ailesi resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni gerçekleşene kadar sürmesi bekleniyor. ABD'nin New York kentindeki Empire State binası da hayatını kaybeden Kraliçe anısına ışıklandırıldı.
10 GÜNLÜK YAS SÜRESİNCE NELER OLACAK?
96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenaze töreniyle ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmamasına rağmen, Kraliçe'nin cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi olan Galler Prensi Charles'ın ilerleyen günlerde resmi planları imzalaması bekleniyor.
Ayrıca İngiltere hükümetinin, gündemin odağının Kraliçe'de kalmasını sağlamak amacıyla, mecbur kalmadıkça herhangi bir önemli karar veya duyuru yapması beklenmiyor.
CHARLES'IN İLK GÖRÜŞMESİNİ YAPMASI BEKLENİYOR
Yasın ilk gününde Hyde Park ve Tower Hill'de tören ve ulusal bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması bekleniyor. Kral Charles'ın başbakanla ilk görüşmesini yapması bekleniyor.
Ayrıca, tam cenaze planlarını resmen imzalamak için Earl Mareşal ile görüşecek ve cenaze töreninin 10 gün içinde yapılması bekleniyor.
Üst düzey hükümet yetkilileri ve özel danışmanlardan oluşan Katılım Konseyi'nin, St James Sarayı'nda yeni kralı resmen ilan etmek cumartesi günü toplanması bekleniyor. Londra'daki Royal Exchange'de bir başka bildiri okunacak. Yeni kral, başbakan ve kabine, muhalefet lideri, Canterbury başpiskoposu ve Westminster dekanı ile görüşecek.
Kral Charles, Hillsborough Şatosu'nda bir taziye mesajı alacağı ilerleyen günlerde Kuzey İrlanda'yı ziyaret edecek ve Belfast'taki St Anne Katedrali'ne gidecek.
Kraliçe'nin naaşının Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a geçişi için provalar yapılacak. Naaşın Londra'da yapılması planlanan büyük törenden birkaç saat önce Buckingham Sarayı'na gelmesi bekleniyor.
23 SAAT HALKIN ZİYARETİNE AÇIK OLACAK
İlerleyen günlerde Kraliçe'nin naaşı Westminster Sarayı'nda günde 23 saat halkın ziyaretine açık olacak.
Kral Charles, Cardiff'teki Llandaff Katedrali'ndeki bir ayine katılmak için Galler'e gidecek, ardından Galli Senedd'i ziyaret edecek ve bir taziyeleri kabul edecek. Cenazenin öncesinde Charles, cenazeye katılan yabancı kraliyet ailelerini ağırlayacak.
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