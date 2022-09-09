İngiltere'de 10 günlük ulusal yas başladı

Ülkede bayraklar yarıya indirildi, etkinlikler iptal edildi, Kraliyet Ailesi resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni gerçekleşene kadar sürmesi bekleniyor. ABD'nin New York kentindeki Empire State binası da hayatını kaybeden Kraliçe anısına ışıklandırıldı.

10 GÜNLÜK YAS SÜRESİNCE NELER OLACAK?

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenaze töreniyle ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmamasına rağmen, Kraliçe'nin cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi olan Galler Prensi Charles'ın ilerleyen günlerde resmi planları imzalaması bekleniyor.

Ayrıca İngiltere hükümetinin, gündemin odağının Kraliçe'de kalmasını sağlamak amacıyla, mecbur kalmadıkça herhangi bir önemli karar veya duyuru yapması beklenmiyor.